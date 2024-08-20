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Более двадцати заявок на создание площадок для выращивания каннабиса в Берлине

Вčka читан 주민 무엇 지식.loading partialной легализации марихуаны в Германии, берлинские ассоциации преследуют разрешения на выращивание растения для использования своими членами.

 and  Wendy Allen
Время чтения 1 минута
Ясная ответственность в законодательстве о каннабисе (Визуальное представительство)
Ясная ответственность в законодательстве о каннабисе (Визуальное представительство)

- Более двадцати заявок на создание площадок для выращивания каннабиса в Берлине

В Берлине, 21 заведения подали заявки на выращивание марихуаны. Об этом сообщила представитель Сената Кристель Рихтер в ответ на запрос агентства дпа. Недавно было установлено, что Ландесаmt для здравоохранения и социальных дел (Лагесо) является органом, ответственным за рассмотрение и утверждение этих заявок. Однако Рихтер отмечает, что для начала этого процесса необходимо установить законодательную базу, что, как ожидается, будет обсуждаться на следующем заседании Сената 3 сентября.

С 1 апреля гражданам старше 18 лет разрешено иметь при себе определенное количество марихуаны, выращивать ее в частном порядке и потреблять публично, при соблюдении определенных условий. Общественное хранение ограничено 25 граммами, хранение в частном порядке - 50 граммами, а выращивать можно до трех растений в жилом пространстве. С 1 июля марихуанные клубы имеют право подавать заявки на утверждение. Однако в Берлине они пока не получили никаких ответов, что объясняется тем, что до недавнего времени ответственный орган в городе не был определен.

В течение нескольких месяцев велся спор о том, должны ли заявки обрабатываться на уровне округов или на государственном уровне, и до прошлой недели не было найдено четкого решения. В результате марихуанные клубы в основном подавали заявки в округа, но они не обрабатывались в течение этого периода.

Ожидается, что округа теперь перешлют эти заявки в Лагесо. Точный график выдачи первых разрешений на выращивание остается неясным. Будет ответственность округов следить за соблюдением правил выращивания марихуаны.

В свете новых правил многие жители Германии заинтересованы в выращивании марихуаны, особенно в Берлине. Несмотря на то, что марихуанные клубы получили право на это в июле, до сих пор нет ответов от этих заведений в Берлине.

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