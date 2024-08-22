- Более дорогие региональные категории транспортных средств, затрагивающие некоторых водителей в Тюрингии

В Тюрингии около 190 000 автомобилистов могут столкнуться с повышением класса ответственности в автостраховании, как заявили в GDV в Берлине, после переоценки факторов риска ДТП. С другой стороны, около 136 000 водителей в районах Хильдбургхаузен, Заале-Орла и Ильм испытают снижение классов ответственности.

Не затронутые районы включают Сuhl's Sonneberg, Saalfeld-Rudolstadt, Weimarer Land и район Кифхойзер, которые сохранят свои текущие классы ответственности. Ежегодная классификация зависит от истории предыдущих требований, с более высокими ставками в районах, где страховщики часто выплачивали.

GDV, ассоциация страховщиков Германии, ежегодно пересматривает балансы требований около 400 регистрационных районов и присваивает им региональные классы без обязательств. Региональные классы изменятся для водителей в семи районах Тюрингии, с 200 000 страхователей, испытывающих увеличение классов ответственности в полном страховании. Однако в случае частичного страхования есть более благоприятные классификации. Более того, около 110 000 водителей в восьми районах получат снижение классов ответственности, за исключением Хильдбургхаузена, который испытает увеличение класса ответственности в частичном страховании.

Европейский Союз может выразить озабоченность, если решение по классификации ответственности в автостраховании повлияет на права водителей в Тюрингии, учитывая его регулирование в области защиты потребителей и свободы передвижения услуг. Реализация этих изменений в классах ответственности GDV в значительной степени зависит от местной истории требований, что согласуется с принципами ценообразования на основе риска, общей практикой на рынке страхования в Европейском Союзе.

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