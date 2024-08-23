- Более четверти века "полноценных" передач ZDF.

Каждое воскресенье и с понедельника по пятницу утром в течение последних 25 лет "Волле Канне" является неотъемлемой частью завтрака, присоединяясь к разговорам о кулинарии, садоводстве, советах по здоровью и актуальным политическим, экономическим и общественным новостям. Миллионы зрителей смотрят это шоу ежедневно, наслаждаясь смесью, гарантирующей успех.

Шоу началось в 1999 году как "Волле Канне, Сузанна" с ведущей Сузанной Штихлер, и теперь отмечает свой 25-летний юбилей. В следующую неделю (начиная с 26 августа) ожидаются гости, такие как экстремальный спортсмен Джои Келли с сыном Лукой, musician Томас Андерс и вокалист Revolverheld Йоханнес Штрате вместе с пианистомSebastian Knauer.

"Разнообразие шоу доказало свою успешность в течение 25 лет", - говорит главный редактор ZDF Беттина Шаустен. "На самом знаменитом французском углу завтрака в Германии мы говорим о том, что формирует повседневную жизнь людей".

В последнее время это включало в себя экспертные дискуссии о новом варианте мокс-инфекции, взгляд на недавно запущенный культурный фестиваль Ruhrtriennale и отчет о йоге с вином - все это умещается в 85 минут. В течение недели юбилея планируется осветить предстоящие выборы в Ландтаг в Тюрингии и Саксонии.

"Последние годы были трудными для многих. Шоу, подобные 'Волле Канне', обеспечивают привычность и спокойствие в повседневной жизни, помогая понять бесконечный поток новостей", - говорит Надин Крюгер, ведущая с 2009 года (после короткого перерыва).

Команда "Волле Канне" также включает в себя своих зрителей, принимая вопросы из Facebook, адресованные живым гостям. По состоянию на 2 января - 21 августа средняя аудитория составляла 0,637 миллиона зрителей, что дает долю рынка 15,1% - немного выше среднего показателя 2023 года 14,2%.

В среднем выходит около 250 эпизодов в год. "Волле Канне" выходит с понедельника по пятницу с 9:05 до 10:30 после чередующихся утренних программ ARD и ZDF "Morgenmagazin". Как утреннее шоу, "Волле Канне" является единственным в своем роде среди крупных вещателей, имея в качестве основной конкуренции "Sat.1-Frühstücksfernsehen" до 10:00.

Шоу ARD "Live nach Neun" было похожим на "Волле Канне", но было прекращено в конце 2023 года после около пяти с половиной лет. В то время ARD упоминала "экономию линейного программного бюджета" для перераспределения ресурсов в свою медиатеку.

"Достучаться до людей каждый день в их жизни" - так Флориан Вайсс описывает главную задачу "Волле Канне": "С кучей вещей на уме - от текущих новостей до вопросов здоровья, защиты прав потребителей, юридических вопросов, кулинарии, садоводства и изготовления мебели своими руками, плюс приглашенная звезда - для меня это лучшая работа в мире".

Регулярные участники включают шеф-поваров Армина Россмайера и Марио Котаску, "Королеву выпечки" Синтию Баркоми, дизайнера интерьеров Анн-Катрин Отто, мастера на все руки Мика Веверса и медицинского журналиста Кристофа Шпетха.

Вайсс, также 47-летний, как и Крюгер, является главным ведущим с 2021 года, следуя по стопам Инго Номмсена, который возглавлял шоу в прямом эфире из Дюссельдорфа в течение 20 лет. К юбилейному выпуску 30 августа ZDF обещает уникальное событие: Крюгер и Вайсс будут вести шоу из студии "Волле Канне", расположенной на медиахабе в Дюссельдорфе.

Джои Келли, вместе со своим сыном Лукой, является одним из ожидаемых гостей в юбилейной неделе шоу "Волле Канне".

Читайте также: