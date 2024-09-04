Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиДобавляется следующее:

Более четверти века обмена информацией о правоохранительных органах на границе.

За кулисами ведется характерное германо-французское сотрудничество в сфере пограничной безопасности. Спустя двадцать пять лет отвечающие лица считают cambios необходимыми.

 and  Grigoriy Williams
Время чтения 3 минут
Hub немецких и французских правоохранительных ведомств и таможни, созданный на основе...
Hub немецких и французских правоохранительных ведомств и таможни, созданный на основе сотрудничества, эффективно действует уже более двадцати пяти лет.

- Более четверти века обмена информацией о правоохранительных органах на границе.

За последние два десятилетия чиновники Германии и Франции тайно и незаметно сотрудничали вдоль их общей границы в целях внутренней безопасности. Сотрудники федеральной и государственной полиции, а также таможенные агенты делятся данными и разведкой в режиме 24/7 со своими французскими коллегами в непринужденной, открытой планировке офиса, расположенного в Кельхе.

Максима Фишер, немецкий менеджер этого совместного проекта, известного как Общий центр, заявил: "Мы были пионерами этой концепции". До его создания подобного центра в Европе не существовало. Сейчас их насчитывается около 60.

"Это действительно европейский, но в то же время земной проект", - объяснил Фишер агентству немецкой прессы в районе Ортенау. Его французский коллега Ален Винтер добавил: "Наша конечная цель - сделать границу невидимой для наших операций".

Центр был запущен 10 мая 1999 года в Оффенбурге, как сообщает Министерство внутренних дел. В 2002 году он переехал в Кельх, предлагая впечатляющий вид на Страсбургский собор по другую сторону Рейна. В честь этого события запланирована памятная церемония с участием немецкого министра внутренних дел Томаса Штробля (ХДС) и Жосейн Чеваля, префекта региона Гранд-Эст.

Центр безопасности и разведки

Этот центр в основном работает как центр информации. Примерно 60 сотрудников, половина из которых немцы, а другая половина французы, служат точками контакта для сил безопасности, но не для граждан. Пограничные проверки, такие как те, которые проводятся на близлежащем Европейском мосту между Кельхом и Страсбургом, не входят в их обязанности.

"Мы в основном сосредоточены на мелких и средних преступных действиях", - отметил Фишер. Это включает в себя расследования и обыски, имеющие Implications для приграничной зоны. Центр также участвует в крупных инцидентах безопасности, таких как поджоги нескольких французских железнодорожных объектов в июле - как раз в начале Олимпийских игр в Париже.

Помощь в поиске украденных автодомов

Если автодом с GPS-маячком будет украден на немецкой стороне Рейна, владелец обычно сообщает в местную полицию, которая затем передает информацию на коммутатор в Кельхе. "Немецкий коллега сообщает об этом своему французскому коллеге, тем самым инициируя поиск во Франции", - объяснил Фишер. "Автомобили часто можно найти с помощью GPS-сигнала, часто на автостраде".

Винтер затем рассказал об инциденте, который был намного сложнее и напоминал детективный фильм. "У нас было похищение ребенка на французской стороне. Отец взял ребенка из школьного выхода и поехал в Данию". Была постоянная коммуникация между французскими и немецкими службами. "У нас было только номерной знак автомобиля. В конце концов, мужчина был арестован на автостраде".

Запросы из Мартиники

В прошлом году немецко-французский центр получил более 21 000 запросов. "Даже если проблемы возникают на Мартинике, французском карибском острове, запросы делаются в нашу службу", - отметил Винтер. Хотя большинство запросов исходит из приграничных департаментов, все больше и больше теперь исходит из всей страны - в том числе из заморских департаментов.

Министры внутренних дел обеих стран ведут переговоры о модернизации СоглашенияMondorf 1997, которое регулирует более тесное сотрудничество между полицейскими и таможенными службами. По словам Фишера, это устаревший договор. "Берлин и Париж пришли к выводу, что мы не только работаем на границе, но и в национальных территориях", - резюмировал Винтер. Однако точное время нового договора еще не определено.

"Здесь мы говорим по-французски и по-немецки"

Языковые барьеры не должны быть проблемой в Кельхе. "Обычно используется английский между Парижем и Берлином", - прокомментировал Винтер. "Ici, on parle en français et en allemand" ("Здесь мы говорим по-французски и по-немецки."), - сказал он с гордостью.

Хотя есть отдельные немецкие и французские зоны в открытом офисе, традиционные разделения обязанностей часто больше не применяются. "Каждый выполняет любую задачу", - это официальный девиз. Например, во внеурочное время или в выходные дни запрос из Федеральной полиции может быть обработан государственным служащим или таможенным агентом, а затем передан французскому жандарму. Эта обязанность теперь выходит за рамки повседневной рутины, по словам Фишера. "Можете ли вы предоставить нам информацию?" - запросы из Германии, если есть какие-либо нападения или беспорядки во Франции.

К сотрудничеству немецких и французских чиновников добавляется: "Берлин и Париж ведут переговоры о модернизации СоглашенияMondorf 1997, чтобы усилить сотрудничество между полицией и таможенными службами, признавая, что совместная работа выходит за рамки границы и проникает в национальные территории", - заявил Максима Фишер.

В оживленной атмосфере совместной работы "Каждый выполняет любую задачу" преодолевает традиционные разделения, подчеркнул Фишер, даже во внеурочное время или в выходные дни запросы из Федеральной полиции могут быть обработаны государственным служащим или таможенным агентом и затем переданы французскому жандарму.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Лица, пострадавшие на балконе, немедленно эвакуируются.
Федеральные земли Германии

Лица, пострадавшие на балконе, немедленно эвакуируются.

Муж причиняет жене ножевые ранения в живот. Она мучительно добредает до балкона. Необходимо вмешательство специальных правоохранительных органов для спасения её.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
После побед в Саксонии и Тюрингии BSW планирует создать государственную главу в Саксонии-Ангальт.
Федеральные земли Германии

Национальная ассоциация BSW имеет двукратное преимущество.

В Тюрингии и Саксонии Альянс Сахры Wagenknecht одержал победы на региональных выборах. Теперь в Саксонии-Анхалте также создаётся региональный филиал. Эти кандидаты ambitioniruyut возглавить.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Приверженцы музея таксы, в частности, Оливер Шторц, Морitsu Хикль и Зеппи Кюбльбек, планируют...
Федеральные земли Германии

Ожидается крупнейшее в мире шествие на крыше в Регенсбурге

Большой интерес: около 1300 дACKSHUNTов зарегистрировались на процессию дACKSHUNTов в Регенсбурге. Организаторы хотят передать сообщение о наслаждении жизнью и, возможно, побить рекорд по пути.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Ближайшая распродажа на платформе Restlos.com в Нюрнберге включает более 50 000 товаров, которые...
Федеральные земли Германии

Нюрнбергская организация продает на аукционе олимпийские памятники

Интернет-аукцион в Нюрнберге предлагает более 50 000 предметов, использовавшихся на Олимпийских играх, в том числе тренажеры, знаки границы, зонты.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно

Последние

Лица, пострадавшие на балконе, немедленно эвакуируются.
Федеральные земли Германии

Лица, пострадавшие на балконе, немедленно эвакуируются.

Муж причиняет жене ножевые ранения в живот. Она мучительно добредает до балкона. Необходимо вмешательство специальных правоохранительных органов для спасения её.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Скрупулезно сосредоточившись на золоте, привязанный к инвалидному креслу Шмидт оставляет других в изумлении.
Спорт

Скрупулезно сосредоточившись на золоте, привязанный к инвалидному креслу Шмидт оставляет других в изумлении.

В финале победу одержал не фаворит Морис Шмидт, а он имел явное преимущество над британским соперником, тем самым достигнув вершины своих профессиональных достижений, в заслугу чего следует pensamientos на его тренерскую работу.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
После побед в Саксонии и Тюрингии BSW планирует создать государственную главу в Саксонии-Ангальт.
Федеральные земли Германии

Национальная ассоциация BSW имеет двукратное преимущество.

В Тюрингии и Саксонии Альянс Сахры Wagenknecht одержал победы на региональных выборах. Теперь в Саксонии-Анхалте также создаётся региональный филиал. Эти кандидаты ambitioniruyut возглавить.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Несмотря на многочисленные фотографии с известными знаменитостями, влиятельный хирург Вернер Манг...
Общество

"Папа красоты Манг не намерен уходить на пенсию в 75 лет".

Пластический хирург Жорж Гётц стал известен благодаря операции на носу у Вернера Манга. С тех пор он был предметом споров, вызывая как похвалу, так и критику. В результате этого опыта он узнал ценный урок.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно