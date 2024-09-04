- Более четверти века обмена информацией о правоохранительных органах на границе.

За последние два десятилетия чиновники Германии и Франции тайно и незаметно сотрудничали вдоль их общей границы в целях внутренней безопасности. Сотрудники федеральной и государственной полиции, а также таможенные агенты делятся данными и разведкой в режиме 24/7 со своими французскими коллегами в непринужденной, открытой планировке офиса, расположенного в Кельхе.

Максима Фишер, немецкий менеджер этого совместного проекта, известного как Общий центр, заявил: "Мы были пионерами этой концепции". До его создания подобного центра в Европе не существовало. Сейчас их насчитывается около 60.

"Это действительно европейский, но в то же время земной проект", - объяснил Фишер агентству немецкой прессы в районе Ортенау. Его французский коллега Ален Винтер добавил: "Наша конечная цель - сделать границу невидимой для наших операций".

Центр был запущен 10 мая 1999 года в Оффенбурге, как сообщает Министерство внутренних дел. В 2002 году он переехал в Кельх, предлагая впечатляющий вид на Страсбургский собор по другую сторону Рейна. В честь этого события запланирована памятная церемония с участием немецкого министра внутренних дел Томаса Штробля (ХДС) и Жосейн Чеваля, префекта региона Гранд-Эст.

Центр безопасности и разведки

Этот центр в основном работает как центр информации. Примерно 60 сотрудников, половина из которых немцы, а другая половина французы, служат точками контакта для сил безопасности, но не для граждан. Пограничные проверки, такие как те, которые проводятся на близлежащем Европейском мосту между Кельхом и Страсбургом, не входят в их обязанности.

"Мы в основном сосредоточены на мелких и средних преступных действиях", - отметил Фишер. Это включает в себя расследования и обыски, имеющие Implications для приграничной зоны. Центр также участвует в крупных инцидентах безопасности, таких как поджоги нескольких французских железнодорожных объектов в июле - как раз в начале Олимпийских игр в Париже.

Помощь в поиске украденных автодомов

Если автодом с GPS-маячком будет украден на немецкой стороне Рейна, владелец обычно сообщает в местную полицию, которая затем передает информацию на коммутатор в Кельхе. "Немецкий коллега сообщает об этом своему французскому коллеге, тем самым инициируя поиск во Франции", - объяснил Фишер. "Автомобили часто можно найти с помощью GPS-сигнала, часто на автостраде".

Винтер затем рассказал об инциденте, который был намного сложнее и напоминал детективный фильм. "У нас было похищение ребенка на французской стороне. Отец взял ребенка из школьного выхода и поехал в Данию". Была постоянная коммуникация между французскими и немецкими службами. "У нас было только номерной знак автомобиля. В конце концов, мужчина был арестован на автостраде".

Запросы из Мартиники

В прошлом году немецко-французский центр получил более 21 000 запросов. "Даже если проблемы возникают на Мартинике, французском карибском острове, запросы делаются в нашу службу", - отметил Винтер. Хотя большинство запросов исходит из приграничных департаментов, все больше и больше теперь исходит из всей страны - в том числе из заморских департаментов.

Министры внутренних дел обеих стран ведут переговоры о модернизации СоглашенияMondorf 1997, которое регулирует более тесное сотрудничество между полицейскими и таможенными службами. По словам Фишера, это устаревший договор. "Берлин и Париж пришли к выводу, что мы не только работаем на границе, но и в национальных территориях", - резюмировал Винтер. Однако точное время нового договора еще не определено.

"Здесь мы говорим по-французски и по-немецки"

Языковые барьеры не должны быть проблемой в Кельхе. "Обычно используется английский между Парижем и Берлином", - прокомментировал Винтер. "Ici, on parle en français et en allemand" ("Здесь мы говорим по-французски и по-немецки."), - сказал он с гордостью.

Хотя есть отдельные немецкие и французские зоны в открытом офисе, традиционные разделения обязанностей часто больше не применяются. "Каждый выполняет любую задачу", - это официальный девиз. Например, во внеурочное время или в выходные дни запрос из Федеральной полиции может быть обработан государственным служащим или таможенным агентом, а затем передан французскому жандарму. Эта обязанность теперь выходит за рамки повседневной рутины, по словам Фишера. "Можете ли вы предоставить нам информацию?" - запросы из Германии, если есть какие-либо нападения или беспорядки во Франции.

К сотрудничеству немецких и французских чиновников добавляется: "Берлин и Париж ведут переговоры о модернизации СоглашенияMondorf 1997, чтобы усилить сотрудничество между полицией и таможенными службами, признавая, что совместная работа выходит за рамки границы и проникает в национальные территории", - заявил Максима Фишер.

В оживленной атмосфере совместной работы "Каждый выполняет любую задачу" преодолевает традиционные разделения, подчеркнул Фишер, даже во внеурочное время или в выходные дни запросы из Федеральной полиции могут быть обработаны государственным служащим или таможенным агентом и затем переданы французскому жандарму.

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