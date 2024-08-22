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Более 5000 случаев нарушений, связанных с образовательными учреждениями.

В Нижней Саксонии вновь растет количество правонарушений, связанных со школой, при этом одна категория преступлений вызывает особую тревогу.

 and  Elizabeth Wells
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В сфере правоохранительных органов Нижней Саксонии наблюдается значительное снижение school-related...
В сфере правоохранительных органов Нижней Саксонии наблюдается значительное снижение school-related criminal activities, по сравнению с периодом до вспышки коронавируса.

Беспорядки и Агрессия в Учебных Заведениях - Более 5000 случаев нарушений, связанных с образовательными учреждениями.

В прошлом году в Нижней Саксонии было задокументировано в общей сложности 5053 инцидента, классифицированных как неподобающее поведение в школе. Эта цифра представляла собой увеличение на 200 случаев по сравнению с предыдущим годом, как указано в годовом отчете, выпущенном криминальным расследованием штата. Несмотря на увеличение, частота таких инцидентов все еще отставала от уровней до пандемии.

Преступления, классифицированные как физическое нападение, в том числе нападение, показали существенный рост, достигнув 2680 случаев в 2023 году (по сравнению с 2161 в 2022 году). Более того, эта категория преступлений превзошла статистику до пандемии.

Интересно, что почти половина подозреваемых действовали независимо. Большинство из этих лиц идентифицировались как мужчины (77%), с мужчинами, составляющими примерно две трети (66%) из примерно 3000 сообщенных жертв. Учителя были указаны в качестве жертв 149 раз, что представляет собой небольшое увеличение по сравнению с предыдущим годом. Среди этих случаев учителя подвергались физическому нападению 87 раз.

Несмотря на рост инцидентов неподобающего поведения в школе, обязательные программы против травли и семинары продолжают быть неотъемлемой частью учебной программы. Кроме того, регулярные дискуссии со студентами о уважении и сочувствии к их сверстникам проводятся в школе.

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