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Более 25 000 ордеров на обыск в юго-западном регионе.

 and  Carmen Simpson
Время чтения 1 минута
несмотря на частые поиски, преступники могут избегать задержания длительное время
несмотря на частые поиски, преступники могут избегать задержания длительное время

- Более 25 000 ордеров на обыск в юго-западном регионе.

С 1 июля Управление уголовного розыска (EKA) земли Баден-Вюртемберг объявило, что в их базе данных было выдано 25 388 ордеров на арест. Это почти в два раза больше, чем в 2021 году (13 542). Однако представитель EKA отметил, что изучение отдельных случаев дает лишь ограниченное представление.

Он объяснил агентству German Press в Штутгарте, что ордера на арест обычно исполняются регулярно, и записи об правонарушителях удаляются. Одновременно новые ордера выдаются, и лица добавляются в список разыскиваемых.

В настоящее время в 2 897 случаях целью было задержание подозреваемых, в то время как в 22 491 случае целью было исполнение приговора.

Важно понимать, что эти ордера на арест, как правило, появляются в базе данных, когда правонарушение обрабатывается в Баден-Вюртемберге. Таким образом, они не в первую очередь касаются жителей или лиц, находящихся в Юго-Западе. Кроме того, на одного человека может быть выдано несколько ордеров на арест.

Представитель EKA пояснил, что увеличение количества ордеров на арест не обязательно означает увеличение криминальной активности в Баден-Вюртемберге, так как статистика отражает только ордера, выданные в их юрисдикции. Более того, общее количество лиц с действующими ордерами на арест в любой момент времени намного выше из-за повторного выдачи и удаления ордеров.

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