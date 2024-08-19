- Более 200 человек погибли в результате муссонных ливней в Пакистане

В Пакистане с начала сезона муссонов в июле погибло более 215 человек. Примерно половина из них - дети, согласно данным национальной службы управления стихийными бедствиями. Наиболее пострадавшими провинциями являются густонаселенный Пенджаб и Хайбер-Пахтунхва, расположенные на северо-западе страны. Метеорологическая служба Пакистана прогнозирует дальнейшие сильные дожди в ближайшие дни.

Местные спасательные команды перевозят жителей из затопленных городов на юге страны на лодках, как сообщил региональный чиновник. В оживленном южном городе Карачи authorities находятся в режиме повышенной готовности из-за ожидаемых дождей и возможных наводнений, заявил представитель министерства информации.

Сильные дожди - обычное явление в Пакистане в течение сезона муссонов, который длится с июля по сентябрь. Однако эксперты связывают увеличение экстремальных погодных явлений с климатическим кризисом. В прошлом году Пакистан столкнулся с катастрофическим наводнением, которое временно затопило почти треть страны и привело к гибели 1700 человек.

К сожалению, дети в Пакистане стали уязвимыми жертвами сезона муссонов, и данные свидетельствуют о том, что примерно половина из 215 погибших с июля - дети. Несмотря на то, что город Карачи обычно не страдает от сильных дождей и наводнений, authorities там находятся в режиме повышенной готовности, ожидая возможных наводнений в течение сезона муссонов.

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