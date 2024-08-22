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ЭкономикаНовостиУстановленные тарифы для пассажиров

Более 20 миллионов пассажиров ежедневно проезжают по транспортной сети Германии.

 and  Michael Bootcampf
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Приблизительно 7 100 000 человек проживают за 30-километровым радиусом от места работы.
Приблизительно 7 100 000 человек проживают за 30-километровым радиусом от места работы.

Более 20 миллионов пассажиров ежедневно проезжают по транспортной сети Германии.

Все больше людей обнаруживают, что живут вдали от своих рабочих мест, что приводит к росту числа людей, ежедневно передвигающихся на работу. В частности, Гамбург становится все более популярным в этом отношении.

По данным Федерального института исследований строительства, городского хозяйства и регионального планирования (BBSR), в настоящее время в Германии насчитывается около 20,5 миллионов человек, ежедневно передвигающихся между своим домом и местом работы. Из этого числа около 7,1 миллиона человек вынуждены ежедневно преодолевать расстояние более 30 километров. Однако из анализа не ясно, совершают ли эти люди поездки ежедневно или в основном работают из дома.

Город, наиболее привлекательный для работающих комmuters, остается Мюнхен, где 454 900 его сотрудников проживают за пределами города. За ним следуют Франкфурт-на-Майне (404 800), Гамбург (391 900), Берлин (391 200) и Кёльн (305 200).

Районы с самыми длинными средними поездками включают Märkisch-Oderland (Бранденбург), Ludwigslust-Parchim (Мекленбург-Передняя Померания), Altmarkkreis Salzwedel (Саксония-Анхальт) и Landsberg am Lech (Бавария) со средним расстоянием 27 километров. Второе место занимает Pfaffenhofen an der Ilm (Бавария) с расстоянием 26 километров.

В 2023 году число commuters увеличилось на 140 000 человек после года пандемии COVID-19 и последующего роста числа занятых. Доля commuters осталась относительно стабильной на уровне около 60 процентов. Города, где наблюдался самый значительный рост числа commuters, были Гамбург (плюс 13 200), Мюнхен (10 900), Берлин (8 800) и Дюссельдорф (8 300).

Commuters в Гамбурге получают выгоду от введения фиксированных тарифов на ежедневные поездки, что делает их поездки более доступными. Для решения растущей проблемы commuters правительство рассматривает возможность внедрения специальной инфраструктуры, такой как выделенные полосы для автобусов и увеличение частоты поездов.

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