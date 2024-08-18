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ПанорамаНовостиФестиваль Хайфилда

Более 20 человек получили ранения в результате пожара на велосипеде на фестивале Хайфилда.

Множество людей собрались на фестивале Хайфилд недалеко от Лейпцига. Две gondolas колеса обозрения загорелись, испортив радостную атмосферу. Специалист осматривает место пожара.

 and  Anthony Ross
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- Более 20 человек получили ранения в результате пожара на велосипеде на фестивале Хайфилда.

Следом за пожаром на колесе обозрения на фестивале Highfield неподалеку от Лейпцига на место прибыл пожарный инспектор. "Инспектор находится на территории фестиваля с раннего утра и начал расследование", - заявил представитель полиции. В настоящее время основная задача - установить, как произошел инцидент, в котором пострадали по меньшей мере 23 человека. Пожарная зона была оцеплена, и полиция начала расследование.

Примерно в 9:00 вечера в субботу один из 24 вагончиков колеса обозрения загорелся, после чего огонь распространился на другой вагончик. Порядок событий в течение тех минут все еще расследуется правоохранительными органами. По данным полиции, около 25 человек получили ранения - четверо из них получили ожоги, а один - травмы в результате падения. Остальные пострадавшие, в том числе работники скорой помощи и по меньшей мере 4 полицейских, были доставлены в больницу для обследования на предмет отравления угарным газом.

Полиция не смогла предоставить информацию о возрасте и поле пострадавших. Точное количество пострадавших уточняется, сказал представитель. Два вагончика, которые загорелись, были полностью разрушены. Неизвестно, сколько человек находилось на колесе обозрения во время пожара. Обычно в каждом вагончике может находиться не более четырех человек.

Фестиваль Highfield был приостановлен на два часа

"Я потрясен пожаром на колесе обозрения во время моего выступления на фестивале Highfield", - написал рэпер Ski Aggu в Instagram. Он получил сообщение через наушник продолжать выступление, чтобы предотвратить панику. "Спасибо, что остались спокойными и, возможно, предотвратили худшее", - написал он своим подписчикам. Он пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Рок- и поп-фестиваль, на котором присутствовало около 30 000 посетителей на озере Störmthaler See, был временно приостановлен на два часа. После этого шоу продолжилось выступлением рэпера Cro.

Фестиваль Highfield возобновился после временной приостановки из-за инцидента с колесом обозрения. Однако колесо обозрения остается закрытым неопределенно, пока продолжается расследование пожара на фестивале Highfield.

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