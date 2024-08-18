- Более 20 человек получили ранения в результате пожара на велосипеде на фестивале Хайфилда.

Следом за пожаром на колесе обозрения на фестивале Highfield неподалеку от Лейпцига на место прибыл пожарный инспектор. "Инспектор находится на территории фестиваля с раннего утра и начал расследование", - заявил представитель полиции. В настоящее время основная задача - установить, как произошел инцидент, в котором пострадали по меньшей мере 23 человека. Пожарная зона была оцеплена, и полиция начала расследование.

Примерно в 9:00 вечера в субботу один из 24 вагончиков колеса обозрения загорелся, после чего огонь распространился на другой вагончик. Порядок событий в течение тех минут все еще расследуется правоохранительными органами. По данным полиции, около 25 человек получили ранения - четверо из них получили ожоги, а один - травмы в результате падения. Остальные пострадавшие, в том числе работники скорой помощи и по меньшей мере 4 полицейских, были доставлены в больницу для обследования на предмет отравления угарным газом.

Полиция не смогла предоставить информацию о возрасте и поле пострадавших. Точное количество пострадавших уточняется, сказал представитель. Два вагончика, которые загорелись, были полностью разрушены. Неизвестно, сколько человек находилось на колесе обозрения во время пожара. Обычно в каждом вагончике может находиться не более четырех человек.

Фестиваль Highfield был приостановлен на два часа

"Я потрясен пожаром на колесе обозрения во время моего выступления на фестивале Highfield", - написал рэпер Ski Aggu в Instagram. Он получил сообщение через наушник продолжать выступление, чтобы предотвратить панику. "Спасибо, что остались спокойными и, возможно, предотвратили худшее", - написал он своим подписчикам. Он пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Рок- и поп-фестиваль, на котором присутствовало около 30 000 посетителей на озере Störmthaler See, был временно приостановлен на два часа. После этого шоу продолжилось выступлением рэпера Cro.

Фестиваль Highfield возобновился после временной приостановки из-за инцидента с колесом обозрения. Однако колесо обозрения остается закрытым неопределенно, пока продолжается расследование пожара на фестивале Highfield.

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