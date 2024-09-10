- Более 20 000 случаев подозреваемых в угрозах для защиты детей.

В Баварии наблюдается незначительное снижение числа подозрительных случаев, связанных с благополучием детей. В 2022 году ведомства по делам молодежи сообщили о 20 295 подозрительных оценках риска, как сообщает Государственное статистическое управление. В 2022 году число выросло до 21 102.

В 2023 году было зарегистрировано 2621 случаев острого и 2202 случая латентного риска для благополучия детей. К основным причинам относились признаки пренебрежения и психического или физического насилия.

В 7285 оценках риска не было выявлено проблем с благополучием детей, но потребовалась помощь. С другой стороны, в 8187 случаях не было выявлено ни проблем с благополучием детей, ни необходимости в дальнейшей помощи.

Ведомства по делам молодежи часто получают советы от полиции, судов или прокуратуры. Школы следуют за ними, за ними следуют знакомые или соседи. Иногда случаи сообщаются анонимно.

Проблема с благополучием детей возникает, когда физическое, психическое и эмоциональное здоровье ребенка или подростка серьезно страдает из-за действий или бездействия родителей или внешних лиц. Это может привести к временному или постоянному ущербу для развития ребенка. Это может проявляться в различных формах, таких как пренебрежение или психическое или физическое насилие.

Если есть признаки того, что благополучие ребенка или подростка находится под угрозой, ведомство по делам молодежи обязано провести оценку риска.

В отчете за 2024 год число случаев, связанных с благополучием детей, несколько снизилось по сравнению с 2023 годом - 20 760 случаев. Несмотря на это, основной причиной беспокойства осталось пренебрежение и психическое или физическое насилие, которое показало небольшое увеличение числа случаев.

Лица, ответственные за дела молодежи в Баварии, исследуют варианты укрепления своих ресурсов и более эффективного решения этих вопросов в предстоящие годы в связи с ростом числа сообщений о случаях.

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