Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиВ четвертый раз

Более 20 000 случаев подозреваемых в угрозах для защиты детей.

В прошлом году органы опеки и попечительства Баварии рассмотрели около 20 000 потенциальных случаев детской благополучности, выявив повод для вмешательства в более чем половине из них.

 and  Vladimir Milov
Время чтения 1 минута
В 2023 году власти Баварии рассмотрели более 20 000 потенциальных случаев угрозы детям.
В 2023 году власти Баварии рассмотрели более 20 000 потенциальных случаев угрозы детям.

- Более 20 000 случаев подозреваемых в угрозах для защиты детей.

В Баварии наблюдается незначительное снижение числа подозрительных случаев, связанных с благополучием детей. В 2022 году ведомства по делам молодежи сообщили о 20 295 подозрительных оценках риска, как сообщает Государственное статистическое управление. В 2022 году число выросло до 21 102.

В 2023 году было зарегистрировано 2621 случаев острого и 2202 случая латентного риска для благополучия детей. К основным причинам относились признаки пренебрежения и психического или физического насилия.

В 7285 оценках риска не было выявлено проблем с благополучием детей, но потребовалась помощь. С другой стороны, в 8187 случаях не было выявлено ни проблем с благополучием детей, ни необходимости в дальнейшей помощи.

Ведомства по делам молодежи часто получают советы от полиции, судов или прокуратуры. Школы следуют за ними, за ними следуют знакомые или соседи. Иногда случаи сообщаются анонимно.

Проблема с благополучием детей возникает, когда физическое, психическое и эмоциональное здоровье ребенка или подростка серьезно страдает из-за действий или бездействия родителей или внешних лиц. Это может привести к временному или постоянному ущербу для развития ребенка. Это может проявляться в различных формах, таких как пренебрежение или психическое или физическое насилие.

Если есть признаки того, что благополучие ребенка или подростка находится под угрозой, ведомство по делам молодежи обязано провести оценку риска.

В отчете за 2024 год число случаев, связанных с благополучием детей, несколько снизилось по сравнению с 2023 годом - 20 760 случаев. Несмотря на это, основной причиной беспокойства осталось пренебрежение и психическое или физическое насилие, которое показало небольшое увеличение числа случаев.

Лица, ответственные за дела молодежи в Баварии, исследуют варианты укрепления своих ресурсов и более эффективного решения этих вопросов в предстоящие годы в связи с ростом числа сообщений о случаях.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Мирослав Ягатич сделал существенное замечание после матча в Хемницах.
Федеральные земли Германии

"Футбол отходит на второй план": тренер Джагатик выступил с резкой декларацией

После победы на международном турнире в Кемнице, главный тренер «Химик» Ягатич высказал свою благодарность в послематчевой пресс-конференции. К тому же, он раскритиковал традиционные клубы.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Пожарные работники смогли обуздать огонь, угрожавший Рулсдорфу.
Федеральные земли Германии

Огненный лес в районе Рюльсдорфа в значительной степени сдерживает <unk> значительные выбросы дыма

Леса потеряли свою влагу. Италианская жара в сочетании с сильными порывами ветра способствует быстрому распространению пожара.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Находится под сомнением у Начальника Конференции внутренних министров и Министра внутренних дел...
Федеральные земли Германии

Министр внутренних дел не заметил никаких изменений в запланированных обсуждениях по вопросам мигрантов.

Сборище коалиции «Светофор» и Союза по вопросам миграции окончилось безколлективного решения. Министерство внутренних дел Бранденбурга Штюбген, которое в настоящее время руководит конференцией министров внутренних дел, критически относится к планам коалиции «Светофор» по миграции.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
В этом году урожай яблок ожидается на уровне около 360 000 метрических тонн, в то время как фермеры...
Федеральные земли Германии

Ожидается улучшение: Юго-Запад может дать более вкусные яблоки

По всей Германии, многие производители яблок испытывают трудности. Мороз и град существенно сказались на урожае. В то же время Баден-Вюртемберг прогнозирует более высокий сбор яблок по сравнению с предыдущим годом.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно

Последние

Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1.
Спорт

Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1.

Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1. Команда McLaren в Формуле 1 в погоне за титулом чемпиона мира сосредоточила все свои усилия на поддержке Ландо Норриса. Вместо бесконтактной внутренней борьбы Норрис, который преследует действующего чемпиона Макса Ферстаппена, теперь имеет абсолютный приоритет. Однако команда хочет оставаться справедливой

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Несмотря на недавние достижения, автомобильная промышленность по-прежнему в основном консервативна,...
Экономика

Немецкие предприятия отстают в вопросах, ориентированных на будущее.

Немецкие предприятия отстают в вопросах, ориентированных на будущее. Будущие компании должны принять цифровые и устойчивые практики. К сожалению, не многие компании действительно заинтересованы в решении этих задач. Некоторые секторы воспринимают цифровую трансформацию как угрозу. Согласно исследованиям предстоящих тем, таким как цифровизация и устойчивость, немецкие компании являются одними из самых неохотных,

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Задержка в объявлении о ракетах большой дальности: решение не ожидается до следующих двенадцати недель
Политика

Задержка в объявлении о ракетах большой дальности: решение не ожидается до следующих двенадцати недель

Задержка в объявлении о ракетах большой дальности: решение не ожидается до следующих двенадцати недель Принятие решения по западным ракетам в Украине может занять больше времени Принятие решения по поводу развертывания западных ракет большой дальности в Украине, возможно, займет еще некоторое время. Как сообщает Bloomberg, решение, скорее всего, не будет принято

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно