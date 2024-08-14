- Более 150 000 человек посещают объекты Всемирного наследия в Харце

Более 150 000 человек посетили Центры информации Всемирного наследия в регионе Гарц с момента их открытия. Три локации в Клаустале-Целлерфельде, Госларе и Валькенриде доказали свою успешность, объявил Фонд Всемирного наследия. Отзывы посетителей были положительными.

Цель трех локаций - информировать гостей о месте Всемирного наследия, которое состоит из исторического центра Гослара, близлежащей шахты Раммельсберг и системы управления водой Верхнего Харца вокруг Клаусталя-Целлерфельда - системы озер и каналов, которые когда-то использовались для горнодобычи.

Две информационные центры в Госларе и Клаустале-Целлерфельде были открыты около двух лет назад. Первая локация в более южной Валькенриде была открыта за два года до этого.

Центры Всемирного наследия заполнили пробел, объявил Фонд Всемирного наследия. Ранее не было центральных точек, которые предоставляли исчерпывающую информацию о месте Всемирного наследия. Многие посетители используют эти центры для получения информации и получения брошюр. Локации настроены так, чтобы предоставить исчерпывающую информацию о месте Всемирного наследия, чтобы посетителям не нужно было посещать все информационные центры.

Они также служат стартовыми точками для походов в и через место Всемирного наследия, как сообщается. Кроме того, другие туристические предложения в Гарце подчеркиваются на локациях. В конечном итоге, регион выполняет образовательную миссию Организации Объединенных Наций по Всемирному наследию, ЮНЕСКО. Исторический центр Гослара и шахта были защищены как места Всемирного наследия с 1992 года. Система управления водой Верхнего Харца была добавлена в 2010 году.

Недавно Ассоциация наследия Нижней Саксонии критиковала состояние Системы управления водой Верхнего Харца. Историческая водная система не поддерживается должным образом, критиковала umbrella организация ассоциаций наследия Нижней Саксонии. Фонд Всемирного наследия затем объявил, что будет решать эти недостатки. Работы запланированы на 2025 год и также включают другие части Гарца, объявил директор Фонда Йоханнес Гросевингельманн.

Площадь 200 квадратных километров Системы управления водой Верхнего Харца требует постоянного ухода и соответствующего финансирования, сказал Гросевингельманн. Общественные фонды в настоящее время более чем ограничены. Прошлые годы были использованы Фондом Всемирного наследия для того, чтобы сделать место Всемирного наследия более доступным для посетителей - в том числе три информационных центра.

Посетители часто ищут информацию о месте Всемирного наследия, которое включает исторический центр Гослара, шахту Раммельсберг и Систему управления водой Верхнего Харца в Клаустале-Целлерфельде. Ассоциация наследия Нижней Саксонии выразила обеспокоенность по поводу поддержания Системы управления водой Верхнего Харца, значительной части Гарца Всемирного наследия.

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