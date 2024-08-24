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Федеральные земли ГерманииНовостиСельское хозяйство

Более 1400 случаев в Нижней Саксонии

 and  Viktoriya Miller
Время чтения 1 минута

Проблемы с голосовым аппаратом или гортанью - Более 1400 случаев в Нижней Саксонии

Второе по величине количество случаев заболевания синегнойной лихорадкой, в основном поражающей овец и крупный рогатый скот, зарегистрировано в Нижней Саксонии в Германии. По данным Института Фридриха-Лёффлера (на 23 августа), в стране зарегистрировано 4831 зараженное животное. Из них 1423 случая зарегистрированы в Нижней Саксонии. Только Северный Рейн-Вестфалия имеет более высокий показатель с 2465 зарегистрированными случаями.

Вирус распространился по Германии в течение десяти месяцев. На данный момент Берлин является единственным регионом, где не зарегистрировано случаев заболевания у животных. Патоген безвреден для человека, и безопасно потреблять мясо и молочные продукты от восприимчивых животных.

Количество зарегистрированных случаев существенно возросло в Германии в последние недели. В июне было зарегистрировано всего 13 случаев, но к июлю их число выросло до более 1200. К 23 августа было зарегистрировано более 4800 инфекций.

Первый случай был подтвержден в Германии в октябре 2023 года

Институт связывает эпидемию с серотипом BTV-3 патогена. Этот вариант впервые появился в Нидерландах в сентябре 2023 года и быстро распространился. Первый случай в Германии был подтвержден в октябре 2023 года на овцеводческой ферме в Северном Рейне-Вестфалии.

По данным Немецкого сельскохозяйственного союза (на май), в Германии насчитывается примерно 10,6 миллиона голов крупного рогатого скота, в том числе около 3,7 миллиона молочных коров. Большинство этих животных проживает в пяти регионах: Баварии, Баден-Вюртемберге, Нижней Саксонии, Северном Рейне-Вестфалии и Шлезвиг-Гольштейне, что составляет более 75% общего населения.

Вирус синегнойной лихорадки передается определенными видами мошек. Овцы и крупный рогатый скот высоко восприимчивы к инфекции, как и южные американские верблюдоподобные, козы и дикие свиньи.

Вирус синегнойной лихорадки в основном влияет на 'овец' и 'крупный рогатый скот' в сельском хозяйстве, делая этих животных более восприимчивыми к инфекциям. Нижняя Саксония, будучи одним из ведущих регионов по разведению скота в Германии, зарегистрировала высокое количество зараженных животных из-за заболевания.

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