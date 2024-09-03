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ПанорамаНовостиПреступность

Более 129 человек погибли после попытки побега из тюрьмы в Демократической Республике Конго.

Ещё одно попытка побега из тюрьмы имела место в Демократической Республике Конго, что привело к многочисленным смертельным исходам.

 and  Max Becker
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Попытка побега началась в политическом центре Демократической Республики Конго, в частности, в...
Попытка побега началась в политическом центре Демократической Республики Конго, в частности, в Киншасе.

- Более 129 человек погибли после попытки побега из тюрьмы в Демократической Республике Конго.

В результате неудачного побега из тюрьмы в Демократической Республике Конго, по данным, по меньшей мере 129 человек погибли. В этом инциденте 24 заключенных были расстреляны в тюрьме Макала в столице Киншаса, в то время как многие другие задохнулись или были затоптаны, как заявил министр внутренних дел Жакмейн Шабани на платформе X.

Сообщается, что во время хаоса, который произошел ночью в понедельник, несколько женщин-заключенных были изнасилованы, добавил Шабани. Кроме того, по меньшей мере 59 человек получили ранения. Властям удалось восстановить порядок и взять ситуацию под контроль.

Шабани заявил, что число погибших является предварительным и что расследование продолжается. Министр также отметил значительный ущерб имуществу. Административные здания, больница, регистратура и склад продовольствия тюрьмы были полностью сожжены. Во вторник были созваны экстренное совещание сил безопасности для обсуждения дополнительных мер.

Побеги из тюрем относительно распространены в центральноафриканской стране, охваченной насилием, где сотни заключенных часто одновременно сбегают.

Побег из тюрьмы может быть связан с эскалацией преступности в регионе, так как подобные инциденты не редкость в Демократической Республике Конго, охваченной насилием. Расследование инцидента может раскрыть дальнейшие детали о роли криминальных элементов в неудачном побеге.

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