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Бохум завершил набор защитника Медича.

В mejorar сообщения несколько ключевых игроков, что привело к усиленной проверке рынка трансферов. Кажется, хотя бы одна вакансия была закрыта

 and  Carmen Simpson
Время чтения 1 минута

- Бохум завершил набор защитника Медича.

ВФЛ Bochum укрепил свою оборону. За несколько дней до закрытия трансферного окна футбольная команда Бундеслиги объявила о подписании 25-летнего центрального защитника Якова Медича на год в аренду из "Аякса" Амстердам с опцией выкупа.

Родившийся в Хорватии, Медич отточил свое мастерство в немецком футболе, проведя 73 матча во второй лиге и 36 матчей в третьей лиге за клубы like Нюрнберг, Вайсхаузен и FC St. Pauli. После перехода в "Аякс" Амстердам летом 2023 года он сыграл 6 матчей в Эредивизи, один раз в Лиге Европы и дважды в предварительных раундах, предшествовавших ей.

С учетом опыта Медича в немецком футболе его подписание в оборону ВФЛ Bochum должно укрепить их выступления в Бундеслиге. Его арендное соглашение с "Аяксом" Амстердам обещает потенциал для долгосрочного сотрудничества, учитывая опцию выкупа, включенную в соглашение.

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