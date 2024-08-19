- Бохум предлагает поощрение после матча Кубка: "Удерживайте позитивный настрой"

Несмотря на преждевременное выбывание из Кубка Германии, "ВфЛ Bochum" сохраняет оптимизм в отношении перспективного начала сезона в Бундеслиге. "Мы хотели пройти далеко в кубке. Теперь эти планы рухнули. Конечно, есть области, которые мы должны улучшить", - признал тренерPeter Zeidler после поражения 0:1 (0:0) от "SSV Jahn Regensburg". "Но я верю, что мы сможем это сделать".

Футболисты из Рурского района не боятся предстоящих испытаний. Их первый матч в лиге - выездной против "РБ Лейпциг" - состоится 15-го (15:30/Sky). "Мы не прячем голову в песок", - сказал Максимилиан Виттек о раннем провале.

"Воодушевление не совсем исчезло"

Капитан Антуан Лозилья сказал: "Дело не так плохо, но мы проиграли команде второй лиги, от которой ожидали многое. Нам нужно учиться на этом. Нам нужно оставаться оптимистичными", - потребовал француз. В прошлом сезоне "ВфЛ Bochum" также вылетел в первом раунде Кубка Германии.

На самом деле, "Бохум" начал матч с большим энтузиазмом. Команде удалось избежать вылета из Бундеслиги весной, и новый тренер Зейдлер привнес свежую энергию, дав фанатам "ВфЛ" новую надежду на недавних испытаниях. Но гол Флориана Балласа из "Регенсбурга" (70-я минута) и упущенные возможности привели к первому поражению. "Это был серьезный удар", - признал Зейдлер, но быстро добавил: "Воодушевление не совсем исчезло".

Футбольная команда "ВфЛ Bochum" из Рурского региона встретится с "РБ Лейпциг" в первом матче сезона Бундеслиги 15-го числа. Несмотря на раннее поражение в Кубке Германии, Лозилья призывает к оптимизму, говоря: "Нам нужно оставаться оптимистичными".

Читайте также: