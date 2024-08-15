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Федеральные земли ГерманииНовостиТравма плеча

Бохму грозит длительное отсутствие Бернардо.

Бернардо в настоящее время является одним из самых важных игроков в «Вольфсбурге»: либо он меняется за сумму в миллионы, либо он является носителем результатов. Но он сейчас травмирован и стал причиной беспокойства.

 and  Michael Bootcampf
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- Бохму грозит длительное отсутствие Бернардо.

В «ВфЛ Bochum» продолжает расти кризис в обороне. После защитного капитана Ивана Ордеца (травма плеча), также выбыл на неопределенный срок Бернардо. Левый защитник получил удар в колено во время столкновения на тренировке в среду и был вынужден прервать занятие. По словам тренера Петра Зейдлера в четверг, угрожает длительное отсутствие,although точный диагноз еще не установлен.

Отсутствие Бернардо стало бы горьким ударом для команды Бундеслиги. Они не только лишились ключевого игрока, но и могли бы получить высокую сумму за его трансфер. В прошлом году он был подписан из «РБ Зальцбург» примерно за €700,000, и теперь его цена может достичь около €8 миллионов. Его контракт с Bochum действителен до 2026 года.

Интерес со стороны «Унион Берлин» и «Мёнхенгладбах»

Клубные соперники «Унион Берлин» и «Боруссия Мёнхенгладбах» якобы заинтересованы в самом боевом игроке лиги. Однако им сначала придется избавиться от своих игроков.

На данный момент «Бохум» спокойно воспринимает это: либо Бернардо принесет второй по величине трансферный сбор в истории клуба, либо тренер Зейдлер сможет планировать с ключевым игроком. Однако текущая травма Бернардо добавляет еще один слой неопределенности.

Травма плеча Бернардо может задержать его потенциальный трансфер в «Унион Берлин» или «Боруссия Мёнхенгладбах». Продолжительное отсутствие из-за травмы может повлиять на процесс переговоров о высокой сумме трансфера.

Травма плеча Бернардо также может повлиять на оборонительную стратегию «ВфЛ Bochum», учитывая их текущий кризис в обороне.

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