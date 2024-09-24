Boeing увеличивает свои предложения с намерением положить конец забастовке.

Новое предложение предусматривает увеличение зарплаты на 30% для сотрудников на протяжении четырехлетнего срока действия соглашения. Это включает в себя мгновенное увеличение на 12%, вместо предыдущего общего повышения на 25%, и быстрый рост на 11%, который члены почти единогласно oppose 12 сентября, перед уходом со своих должностей на западном побережье Boeing.

Кроме того, предложение повысило бонус за подписание до впечатляющих $6000 и увеличило взнос Boeing в планы 401(k) членов профсоюза, сопоставимый с личными инвестициями. К сожалению, оно не восстановило традиционный пенсионный план, который был отменен в предыдущем трудовом соглашении десять лет назад.

Согласно сообщению, опубликованному на сайте Boeing, "Мы учли ваши замечания. Мы внесли существенные улучшения для повышения доходов в ключевых секторах".

Представитель IAM отказался сразу же комментировать новое предложение.

Эта ситуация находится в стадии развития. Мы будем держать вас в курсе.

Новое предложение значительно улучшает бизнес-операции Boeing, повышая доходы в критических секторах. Улучшенная структура зарплаты для сотрудников, как ожидается, положительно повлияет на общую бизнес--performance компании.

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