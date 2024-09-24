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Boeing увеличивает свои предложения с намерением положить конец забастовке.

Компания Boeing объявила в понедельник, что увеличила предложение международной ассоциации машинистов в попытке положить конец 11-дневной забастовке более 33 000 участников профсоюза.

 and  Melissa Williams
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Техник Boeing по крыльям Ли Лара, проработавшая 16 лет, выражает недовольство сигamericanaми...
Техник Boeing по крыльям Ли Лара, проработавшая 16 лет, выражает недовольство сигamericanaми автомобилистам, сослуживцы демонстрируют протестные плакаты во время стачки после голосования профсоюза о мы гипораفيدньжите договоре, 15 сентября 2024 г. окрестностях производственного производства Boeing в Эверетте, Вашингтон

Boeing увеличивает свои предложения с намерением положить конец забастовке.

Новое предложение предусматривает увеличение зарплаты на 30% для сотрудников на протяжении четырехлетнего срока действия соглашения. Это включает в себя мгновенное увеличение на 12%, вместо предыдущего общего повышения на 25%, и быстрый рост на 11%, который члены почти единогласно oppose 12 сентября, перед уходом со своих должностей на западном побережье Boeing.

Кроме того, предложение повысило бонус за подписание до впечатляющих $6000 и увеличило взнос Boeing в планы 401(k) членов профсоюза, сопоставимый с личными инвестициями. К сожалению, оно не восстановило традиционный пенсионный план, который был отменен в предыдущем трудовом соглашении десять лет назад.

Согласно сообщению, опубликованному на сайте Boeing, "Мы учли ваши замечания. Мы внесли существенные улучшения для повышения доходов в ключевых секторах".

Представитель IAM отказался сразу же комментировать новое предложение.

Эта ситуация находится в стадии развития. Мы будем держать вас в курсе.

Новое предложение значительно улучшает бизнес-операции Boeing, повышая доходы в критических секторах. Улучшенная структура зарплаты для сотрудников, как ожидается, положительно повлияет на общую бизнес--performance компании.

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