Boeing добился соглашения с профсоюзом, чтобы предотвратить забастовку рабочих

Предложенный договор требует одобрения рядовых членов профсоюза, которые занимаются сборкой коммерческих самолетов. Однако руководство профсоюза высоко оценило предварительное соглашение, заявив, что оно отвечает целям профсоюза.

Международная ассоциация машинистов и авиационных рабочих выразила удовлетворение своей ролью в воскресенье в заявлении, размещенном на их официальном сайте, в котором говорится: "Вы отправили нас сюда, чтобы стоять твердо за вашими приоритетами, и мы гордимся тем, что сделали это."

По словам Boeing, соглашение предусматривает увеличение зарплаты на 25% в течение срока действия контракта, улучшенные взносы в планы 401(k), снижение взносов сотрудников в медицинское страхование и увеличение времени отдыха.

Соглашение представляет собой крупнейшее повышение зарплаты для членов профсоюза Boeing.

Комментируя соглашение, Стейси Поуп,CEO подразделения коммерческих самолетов Boeing, заявила: "Мы услышали, что для вас важно в новом контракте. И мы достигли предварительного соглашения с профсоюзом о историческом предложении, которое позаботится о вас и вашей семье."

Помимо финансовых выгод, соглашение гарантирует увеличениеjob security для членов профсоюза, с обязательством построить следующий новый самолет на заводе, представленном профсоюзом в регионе Пугет-Саунд. Boeing управляет несоюзным заводом в Южной Каролине, где они производят Boeing 787 Dreamliner. В предыдущих двух переговорах с Boeing профсоюз был вынужден сделать уступки, такие как отказ от традиционного пенсионного плана и увеличение взносов сотрудников в медицинское страхование в обмен на пересмотр строительства Boeing 737 Max и 777X на новых несоюзных заводах.

Соглашение распространяется на производственных рабочих, ответственных за сборку коммерческих самолетов Boeing на трех предприятиях в районе Сиэтла, а также на примерно 1200 сотрудников на заводе по производству деталей Boeing в Портленде, Орегон. Члены профсоюза получат возможность проголосовать по предварительному соглашению в четверг, при этом возможность голосования "против" может привести к забастовке. Однако руководство профсоюза призывает членов поддержать соглашение.

Проблемы Boeing

Boeing столкнулась с серией проблем за последние пять лет. Начав с 20-месячного прекращения эксплуатации своего лучшего самолета, Boeing 737 Max, в 2019 и 2020 годах после двух фатальных аварий, связанных с конструктивным дефектом самолета. Кроме того, доход Boeing резко снизился во время пандемии из-за значительного снижения авиаперевозок, что привело к существенным убыткам для его авиакомпаний-клиентов. Кроме того, дверной плагин отлетел от Boeing 737 Max, управляемого Alaska Airlines, всего через 10 минут после взлета в январе 2021 года, хотя никто не пострадал, это вновь привлекло внимание к вопросам качества и безопасности Boeing, особенно после того, как было обнаружено, что самолет, в частности, покинул завод без необходимых четырех болтов для крепления дверного плагина.

В результате этих проблем Boeing сообщила о чистых операционных убытках в размере 33,3 миллиарда долларов с момента прекращения эксплуатации Max в 2019 году, и прогнозы указывают на то, что убытки продолжатся в течение оставшейся части этого года. Из-за значительного увеличения заимствований для покрытия этих убытков в течение этого периода Boeing находится под угрозой понижения рейтинга своего долга до статуса "мусорных" облигаций.

Это резко контрастирует с финансовым положением других крупных компаний, заключивших выгодные соглашения с профсоюзами в прошлом году, такие как UPS, General Motors, Ford и Stellantis, которые сообщили о рекордных прибылях до этих переговоров.

Мощь профсоюза в переговорах

Однако сложное финансовое положение Boeing означало, что она не могла рисковать забастовкой впервые за 16 лет.

"Финансово компания находится в трудном положении из-за многих собственных ошибок", - сказали Джон Холден и Брэндон Брайант, президенты двух местных профсоюзов Boeing, "Наконец, в положении большой силы, мы использовали каждый грамм власти, чтобы добиться всего, что вы сказали, было важно. Мы не получили всего, чего хотели, но вы можете гордиться своей силой, солидарностью и единством, потому что вы добились лучшего контракта, который у нас когда-либо был."

Исполнительные директора признали силу профсоюза в переговорах в ходе последнего раунда. Дэвид Калхун, бывший CEO, сообщил инвесторам в июле, что цель Boeing состояла в том, чтобы избежать забастовки, и, похоже, намекнул, что компания готова пойти на значительные шаги, чтобы предотвратить остановку работы.

Его преемник, Келли Ортберг, который вступил в должность 8 августа, выпустил заявление в свой первый неделе, в котором выразил желание "перезагрузить" отношения с профсоюзом после встречи с его руководством.

Эта история была обновлена с дополнительной информацией.

Если будет одобрено, предварительное соглашение существенно повлияет на бизнес-операции Boeing, затрагивая tanto компанию, как и ее членов профсоюза. Предложенное соглашение включает существенные повышения заработной платы, улучшенные пенсионные планы и снижение медицинских страховых взносов для сотрудников, что потенциально стимулирует рост бизнеса и удовлетворенность работников.

Читайте также: