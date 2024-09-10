- BMW значительно снижает свои ожидаемые прибыли.

BMW, автомобилестроительная компания, скорректировала свои прогнозы по продажам и прибыли на этот год. К этому привели отзывы автомобилей и приостановка поставок из-за дефектных запчастей, а также слабые продажи в Китае. В результате чистая прибыль, по предварительным оценкам, упадет минимум на 10% по сравнению с предыдущим годом.

Проблема с поставленной тормозной системой затронула более 1,5 миллиона автомобилей и обернулась миллионными гарантийными расходами в этом квартале. Задержки поставок примерно 320 000 автомобилей по всему миру приведут к отрицательному влиянию на продажи во второй половине года.

Кроме того, спрос в Китае остается слабым. Хотя BMW изначально был более оптимистичен в отношении перспектив рынка, чем конкуренты, потребительская нерешительность сохраняется, как сообщила компания во вторник.

Уменьшение продаж и прибыли

В ответ на это совет директоров скорректировал свой годовой прогноз. Вместо минимального роста поставок автомобилей теперь ожидается небольшое снижение по сравнению с предыдущим годом. Маржа EBIT в автомобильном сегменте теперь прогнозируется в диапазоне от 6 до 7%, ранее она была установлена на уровне 8-10%. Чистая прибыль также, по прогнозам, значительно упадет по сравнению с предыдущим годом. В прошлом году BMW продала 2,55 миллиона автомобилей, зафиксировала маржу EBIT в основной деятельности на уровне 9,8% и получила чистую прибыль в размере 17,1 миллиарда евро.

Континенталь создает резервный фонд

Поставщик Continental, производящий интегрированную тормозную систему для BMW, признался в производстве дефектной электронной компоненты. Однако производительность тормозов по-прежнему превышает законодательные стандарты. "Мы выделили резервы в размере нескольких десятков миллионов евро и считаем, что этой суммы будет достаточно для решения проблемы с гарантией", - объявил Continental.

После того, как BMW объявила о снижении прибыли, акции компании упали почти на 8% днем, а акции Continental - на 7%. Другие автомобильные акции также понесли потери. BMW отказалась назвать поставщика тормозной системы, но объявила, что будет требовать компенсацию. Примерно 3-5% поставленных компонентов дефектны, но все они подлежат проверке.

В настоящее время немецкая автомобильная промышленность переживает кризис. Помимо географических вызовов, отрасли приходится иметь дело с бременем трансформации, слабым рынком в крупнейшем индивидуальном рынке, Китае, и снижением спроса на электромобили в Европе, где компании сделали большие инвестиции. Лидер отрасли Volkswagen не исключает закрытия заводов и сокращения рабочих мест в Германии. Continental, один из крупнейших поставщиков, планирует уволить тысячи сотрудников, а ZF также сокращает рабочую силу в больших масштабах. Даже лидер отрасли Bosch ужесточает свой бюджет.

Дефектная электронная компонента в тормозной системе, произведенная Continental, привела к многочисленным отзывам автомобилей и гарантийным расходам для BMW. В результате этих проблем и снижения спроса в Китае компания скорректировала свои производственные прогнозы, ожидая небольшое снижение поставок автомобилей и значительное падение чистой прибыли по сравнению с предыдущим годом.

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