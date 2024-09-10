Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ЭкономикаНовостиПроизводство

BMW значительно снижает свои ожидаемые прибыли.

Выполнение BMX на коммерческом рынке Китая не оправдало ожиданий, что привело к дополнительной проблеме с запасными частями тормозов для примерно 1,5 миллиона автомобилей, отрицательно сказавшись на ее году.

 and  Anthony Ross
Время чтения 2 минут
Нанести отметку на покрытие поверхности транспортного средства
Нанести отметку на покрытие поверхности транспортного средства

- BMW значительно снижает свои ожидаемые прибыли.

BMW, автомобилестроительная компания, скорректировала свои прогнозы по продажам и прибыли на этот год. К этому привели отзывы автомобилей и приостановка поставок из-за дефектных запчастей, а также слабые продажи в Китае. В результате чистая прибыль, по предварительным оценкам, упадет минимум на 10% по сравнению с предыдущим годом.

Проблема с поставленной тормозной системой затронула более 1,5 миллиона автомобилей и обернулась миллионными гарантийными расходами в этом квартале. Задержки поставок примерно 320 000 автомобилей по всему миру приведут к отрицательному влиянию на продажи во второй половине года.

Кроме того, спрос в Китае остается слабым. Хотя BMW изначально был более оптимистичен в отношении перспектив рынка, чем конкуренты, потребительская нерешительность сохраняется, как сообщила компания во вторник.

Уменьшение продаж и прибыли

В ответ на это совет директоров скорректировал свой годовой прогноз. Вместо минимального роста поставок автомобилей теперь ожидается небольшое снижение по сравнению с предыдущим годом. Маржа EBIT в автомобильном сегменте теперь прогнозируется в диапазоне от 6 до 7%, ранее она была установлена на уровне 8-10%. Чистая прибыль также, по прогнозам, значительно упадет по сравнению с предыдущим годом. В прошлом году BMW продала 2,55 миллиона автомобилей, зафиксировала маржу EBIT в основной деятельности на уровне 9,8% и получила чистую прибыль в размере 17,1 миллиарда евро.

Континенталь создает резервный фонд

Поставщик Continental, производящий интегрированную тормозную систему для BMW, признался в производстве дефектной электронной компоненты. Однако производительность тормозов по-прежнему превышает законодательные стандарты. "Мы выделили резервы в размере нескольких десятков миллионов евро и считаем, что этой суммы будет достаточно для решения проблемы с гарантией", - объявил Continental.

После того, как BMW объявила о снижении прибыли, акции компании упали почти на 8% днем, а акции Continental - на 7%. Другие автомобильные акции также понесли потери. BMW отказалась назвать поставщика тормозной системы, но объявила, что будет требовать компенсацию. Примерно 3-5% поставленных компонентов дефектны, но все они подлежат проверке.

В настоящее время немецкая автомобильная промышленность переживает кризис. Помимо географических вызовов, отрасли приходится иметь дело с бременем трансформации, слабым рынком в крупнейшем индивидуальном рынке, Китае, и снижением спроса на электромобили в Европе, где компании сделали большие инвестиции. Лидер отрасли Volkswagen не исключает закрытия заводов и сокращения рабочих мест в Германии. Continental, один из крупнейших поставщиков, планирует уволить тысячи сотрудников, а ZF также сокращает рабочую силу в больших масштабах. Даже лидер отрасли Bosch ужесточает свой бюджет.

Дефектная электронная компонента в тормозной системе, произведенная Continental, привела к многочисленным отзывам автомобилей и гарантийным расходам для BMW. В результате этих проблем и снижения спроса в Китае компания скорректировала свои производственные прогнозы, ожидая небольшое снижение поставок автомобилей и значительное падение чистой прибыли по сравнению с предыдущим годом.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Несмотря на недавние достижения, автомобильная промышленность по-прежнему в основном консервативна,...
Экономика

Немецкие предприятия отстают в вопросах, ориентированных на будущее.

Немецкие предприятия отстают в вопросах, ориентированных на будущее. Будущие компании должны принять цифровые и устойчивые практики. К сожалению, не многие компании действительно заинтересованы в решении этих задач. Некоторые секторы воспринимают цифровую трансформацию как угрозу. Согласно исследованиям предстоящих тем, таким как цифровизация и устойчивость, немецкие компании являются одними из самых неохотных,

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Оценка ситуации в VW: определение необходимых шагов на пути к дальнейшему развитию
Экономика

Оценка ситуации в VW: определение необходимых шагов на пути к дальнейшему развитию

Оценка ситуации в VW: определение необходимых шагов на пути к дальнейшему развитию Проблемы у дверей VW - Электромобили - не единственная проблема. В этом выпуске подкаста мы беседуем с экспертом по автомобильной промышленности Фердинандом Дуденхёффером о текущем состоянии компании, факторах, приведших к ее затруднениям, и возможных решениях. Наши дискуссии охватывают

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Было несколько случаев временных сбоев в работе кредитных карт.
Экономика

Проблемы, с которыми сталкиваются при обработке транзакций с использованием федеральных кредитных или дебетовых карт

Проблемы, с которыми сталкиваются при обработке транзакций с использованием федеральных кредитных или дебетовых карт В настоящий момент возникли проблемы с оплатой с помощью определенных дебетовых и кредитных карт. Точные детали и масштаб этих проблем пока не до конца ясны. Представитель Германского комитета банковской индустрии сообщает, что предварительное расследование показывает, что

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Коммерцбанк не склонен к принятию итальянской идентичности.
Экономика

Коммерческий банк пытается препятствовать приобретению

Коммерческий банк пытается препятствовать приобретению Ходят упорные слухи уже давно, что UniCredit присматривается к поглощению Commerzbank. Недавно эти слухи переросли в действия, когда итальянский банковский гигант приобрел значительную долю в франкфуртской институции. Теперь Commerzbank спешно пытается отразить эту потенциальную сделку и привлекла влиятельных фигур на свою сторону. По данным осведомленных

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно

Последние

Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1.
Спорт

Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1.

Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1. Команда McLaren в Формуле 1 в погоне за титулом чемпиона мира сосредоточила все свои усилия на поддержке Ландо Норриса. Вместо бесконтактной внутренней борьбы Норрис, который преследует действующего чемпиона Макса Ферстаппена, теперь имеет абсолютный приоритет. Однако команда хочет оставаться справедливой

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Несмотря на недавние достижения, автомобильная промышленность по-прежнему в основном консервативна,...
Экономика

Немецкие предприятия отстают в вопросах, ориентированных на будущее.

Немецкие предприятия отстают в вопросах, ориентированных на будущее. Будущие компании должны принять цифровые и устойчивые практики. К сожалению, не многие компании действительно заинтересованы в решении этих задач. Некоторые секторы воспринимают цифровую трансформацию как угрозу. Согласно исследованиям предстоящих тем, таким как цифровизация и устойчивость, немецкие компании являются одними из самых неохотных,

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Задержка в объявлении о ракетах большой дальности: решение не ожидается до следующих двенадцати недель
Политика

Задержка в объявлении о ракетах большой дальности: решение не ожидается до следующих двенадцати недель

Задержка в объявлении о ракетах большой дальности: решение не ожидается до следующих двенадцати недель Принятие решения по западным ракетам в Украине может занять больше времени Принятие решения по поводу развертывания западных ракет большой дальности в Украине, возможно, займет еще некоторое время. Как сообщает Bloomberg, решение, скорее всего, не будет принято

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно