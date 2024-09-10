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ЭкономикаНовостиПроизводство автомобилей

BMW тревожит весь сектор сокращением прогноза

 and  Melissa Williams
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BMW тревожит весь сектор сокращением прогноза

BMW, знаменитый производитель автомобилей, корректирует свои годовые цели. Проблемы с покупкой системы торможения привели к финансовым трудностям и массовым отзывам автомобилей по всему миру - 1,5 миллиона единиц. Кроме того, BMW испытывает трудности на китайском рынке. Эта нестабильная ситуация вызвала тревогу среди инвесторов, в результате чего акции конкурентов и поставщиков также резко упали.

Взрывной волной прокатилась по отрасли новость о том, что BMW столкнулась с серьезными проблемами с системой торможения, купленной у третьей стороны. Проектируемая прибыль в размере восьми-десяти процентов теперь, как ожидается, будет на шесть-семь процентов ниже, что приведет к снижению общих доходов компании. BMW предпочла сохранить молчание о проблемном поставщике.

На фондовом рынке акции BMW резко упали, что повлекло за собой аналогичное падение цен на акции конкурентов и различных поставщиков. Снижение прогнозов поставок вызвало широкое беспокойство в секторе. Возможно, другие производители последуют примеру BMW и сообщат о схожих проблемах. Один трейдер выразил свою озабоченность, сказав: "Это определенно серьезный удар по прогнозам продаж, особенно для поставщиков с небольшой прибылью". В такой ситуации они рискуют уйти в минус.

Акции BMW упали на восемь процентов. Continental не намного лучше, с семипроцентным снижением. Mercedes-Benz, Schaeffler и VW упали на пять процентов. Во Франции компании, такие как Valeo и Forvia, также испытывают резкое снижение. В целом европейский автопром упал на 3,6 процента.

Причиной пересмотра прогнозов BMW являются дополнительные обязательства в автопромышленности из-за задержек и отзывов из-за неисправной интегрированной системы торможения (ИСТ), поставленной внешней стороной. Проблемы с системой привели к остановке международных поставок тысяч автомобилей, что pushes продажи во второй половине года ниже ожидаемых показателей. BMW ожидает, что эти дополнительные затраты составят миллионы в трехзначном диапазоне.

В связи с финансовыми трудностями BMW из-за проблем с системой торможения, купленной у третьей стороны, что привело к отзывам автомобилей и снижению прибыли, производство автомобилей для компании стало сложной задачей. Эта ситуация также отрицательно сказалась на стоимости акций конкурентов и поставщиков BMW, вызвав эффект домино в автопромышленности.

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