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BMW корректирует прогноз на 2024 год из-за проблем с тормозами и снижения спроса в Китае.

 and  Ann Bradley
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Завод BMW, расположенный в Шэньяне, провинция Ляо Donner в северном Китае, снятый в августе 2022...
Завод BMW, расположенный в Шэньяне, провинция Ляо Donner в северном Китае, снятый в августе 2022 года.

BMW корректирует прогноз на 2024 год из-за проблем с тормозами и снижения спроса в Китае.

BMW понизила свой прогноз прибыли в этом году во вторник из-за снижения продаж на основном рынке, Китае, и проблем с тормозной системой, поставляемой Continental. Это привело к тому, что акции автопроизводителя приблизились к самому низкому уровню за два года.

Немецкий производитель роскошных автомобилей заявил, что задержки, связанные с дефектной тормозной системой, отрицательно повлияют на продажи во второй половине года. Они добавили, что более 1,5 миллиона автомобилей были затронуты, из которых более 1,2 миллиона уже были доставлены и могут быть проверены на наличие проблем через программное обеспечение по воздуху. Однако оставшиеся 320 000 единиц не могут быть переданы клиентам в настоящее время, согласно BMW.

В результате автопроизводитель ожидает оплатить "значительную сумму в диапазоне высоких трехзначных миллионов" на расходы по гарантии в третьем квартале.

BMW скорректировала свой прогноз маржи EBIT в диапазоне от 6% до 7% на 2024 год, по сравнению с предыдущим прогнозом в диапазоне от 8% до 10%.

В отдельном отчете Continental, производитель автозапчастей, заявил, что только "небольшая часть" его поставляемых тормозных систем BMW будет частично заменена из-за возможного влияния электронной компоненты.

Кроме того, BMW отметила слабый спрос в Китае, что отрицательно сказывается на продажах в стране, делая ее одним из многих автопроизводителей, сталкивающихся с трудностями во второй по величине экономике мира и крупнейшем автомобильном рынке. Компания отметила, что "потребительская уверенность остается слабой" несмотря на стимулирующие меры правительства.

Из-за дефектной тормозной системы и снижения продаж в Китае BMW, скорее всего, придется понести значительные расходы по гарантии, что повлияет на прибыльность бизнеса. Компания скорректировала свой прогноз маржи прибыли на 2024 год, указывая на потенциальное влияние на общую бизнес-перformance.

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