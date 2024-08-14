- Близнецы Каулиц сталкиваются с проблемой

Холловенское спецвыпуск комедийного формата "ЛОЛ: Последний смеётся" принимает форму. В эту среду (14 августа) Amazon Prime объявил состав участников специальных эпизодов. Среди них — ветераны комедии, певец и знаменитые близнецы.

Звёзды комедии, актёры, музыканты

В конкурсе "Нет смеха" примут участие музыканты Tokio Hotel Билл и Том Каулитц (34), которые снова появятся на потоковом сервисе после первого сезона своего документального сериала "Кaulitz & Kaulitz" на Netflix.

К ним присоединятся Мирья Боэс (52) и Торстен Штретер (57), Палина Ройински (39) и Олаф Шуберт (56), а также Анетте Фриер (50) и певец Саша (52). Некоторые из них уже набирались опыта в "ЛОЛ: Последний смеётся", а Штретер и Боэс даже выиграли сезон.

Как всегда, Михаэль Бюлли Хербиг (56) будет ведущим. Зрители смогут посмотреть три Холловенских эпизода на Prime Video в октябре.

Холловенское спецвыпуск в командах по двое

В "ЛОЛ: Последний смеётся" в основном соревнуются известные немецкие комики. Они проводят несколько часов вместе в ограниченном пространстве, пытаясь рассмешить друг друга. Тот, кто смеётся дважды или улыбается, выбывает.

В отличие от обычного сезона, участники Холловенского спецвыпуска будут соревноваться в командах по двое, как объявил Amazon Prime. "В течение трёх часов они будут пытаться подавить любое подобие улыбки в жутком, подходящем для Холловена окружении, пытаясь рассмешить другие команды всеми доступными средствами", — говорится в заявлении. Победившая команда получит "Холловенский трофей ЛОЛ" и сможет рассчитывать на 50 000 евро на благотворительные цели.

Немецкая версия формата с Михаэлем Бюлли Хербигом впервые вышла в эфир в 2021 году. Сейчас уже пять сезонов и рождественское спецвыпуск.

Михаэль "Бюлли" Хербиг, известный ведущий "ЛОЛ: Последний смеётся", снова будет вести Холловенское спецвыпуск.

В предстоящем Холловенском спецвыпуске звёздный комик Михаэль "Бюлли" Хербиг будет руководить командами по двое, соревнующимися в жутком окружении.

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