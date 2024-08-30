- Ближайшее прекращение альтернативных маршрутов движения на железной дороге Рейнской долины

После трехнедельного перерыва движение поездов на важнейшем север-южном маршруте Рейнтальбан, как объявила Deutsche Bahn (DB), возобновится с вечера пятницы. По словам представителя, с пятницы вечером начнут ходить дальние и некоторые пригородные поезда. Однако пассажирам пригородного сообщения в сентябре все еще могут грозить ограничения. Подробности можно узнать на сайте www.bahn.de и в приложении DB Navigator. Также рекомендуется закладывать дополнительное время на поездку и, при необходимости, рассматривать возможность более раннего рейса.

С 9 августа на южном соединении туннеля Раштатт в рамках проекта Карлсруэ-Базель ведутся ремонтные работы. Работы идут стабильно, как сообщил представитель, в прошлой неделе завершилась корректировка путей, а работы по контактной сети проходят гладко. В последней фазе закрытия остались сложные задачи, связанные с сигнализацией и техникой безопасности. Кроме того, в выходные в центре управления в Баден-Бадене успешно провели обновление программного обеспечения. Фирменные поезда также смогут возобновить движение по Рейнтальбан, но иногда их будут перенаправлять.

Дополнительные ограничения в пригородном сообщении

До 9 сентября, с 5:00, железнодорожное сообщение будет продолжено прерываться в Дюрмшайме и Раштатте, а также в центрах управления и переключателях в Раштатте и Баден-Бадене. Пассажиры линий RE 2 и RE 7 могут ожидать изменения расписания, в том числе задержек и отмен, а также временное альтернативное сообщение между Карлсруэ и Оффенбургом. Поезда на линиях RE 40, RB 41 и RB 44 будут заменены автобусами от главного вокзала Карлсруэ по крайней мере до Раштатта. Все пригородные поезда между Раштаттом и Баден-Баденом будут приостановлены 8 сентября, на их месте будут курсировать автобусы.

Ограниченное движение сохранится на линиях S-Bahn 7 и 8 до 21 сентября, как сообщает общественный транспорт Карлсруэ. Пассажирам рекомендуется проверять табло на станциях. Более подробную информацию можно найти онлайн на сайте avg.info/fahrplan/fahrplanauskunft.

Работы продолжатся в течение нескольких лет

В начале закрытия возникли проблемы с альтернативным транспортом. Недостаточное количество автобусов и плохая разметка для замены железнодорожного транспорта были среди критики. Фирменные поезда также выразили недовольство запланированным перенаправлением через Францию. Однако железная дорога оперативно решила проблемы с грузовым транспортом.

Более 300 местных, дальних и грузовых поездов ежедневно используют эту более чем 170-летнюю линию, как сообщает железная дорога. "Это слишком много для пути", - объясняет она. Поэтому железная дорога строит два дополнительных пути, чтобы предотвратить задержки из-за медленно движущихся поездов. Дальние поезда смогут развивать скорость до 250 километров в час. "Это сократит время в пути между Карлсруэ и Базелем примерно на полчаса до примерно 70 минут". Строительство четырех непрерывных путей планируется завершить к 2035 году, но полное расширение Рейнтальбан на миллиард долларов будет завершено к 2041 году.

Пассажиры, затронутые текущими ремонтными работами на Рейнтальбан в августе и сентябре, могут рассмотреть возможность использования альтернативных транспортных средств, таких как автобусы, чтобы гарантированно добраться до места назначения. После завершения ремонтных работ и возобновления движения поездов пассажирам рекомендуется закладывать дополнительное время на поездку из-за возможных задержек и рассмотреть возможность более раннего рейса при необходимости.

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