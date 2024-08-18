Блейк Лайвли недавно надела джинсы за 19 тысяч долларов.

Показывая разрезы от колена до лодыжки и цветы в виде украшений, джинсы от итальянского модного дома Valentino были сочетаются с простой белой футболкой, туфлями Christian Louboutin, большими серьгами-кольцами и естественными волнистыми волосами Лайвли. Эти джинсы, безусловно, созданы с расчетом на знаменитостей и элиту, они являются предметом разговоров, они о мечтах, они не для повседневной носки.

На сайтах модной розницы, таких как Net-a-Porter и Ssense, самые дорогие джинсы не так экстравагантны, с пиковыми ценами в основном в пределах $2500-$3500 для брендов, таких как Jean Paul Gaultier, Dolce & Gabbana и Ralph Lauren. На сайте Valentino на момент написания статьи следующие по стоимости джинсы были оценены в $2700 (ранее $4500). Тем не менее, это все еще considerable сумма для большинства людей.

Более доступные альтернативы широко представлены на рынке — от традиционных $100 Levi's до современных брендов денима, таких как MUD Jeans или ELV Denim, которые выделяются своей экологичностью или цикличностью (джинсы в этом сегменте, как правило, стоят от $200 до $500).

Так какой же вопрос на самом деле стоит задать: с таким широким выбором цен и вариантов, как выбрать правильные джинсы для себя? И что вы действительно получаете за свои деньги?

Краткое руководство для потребителя

Покупка новой пары джинсов может быть сложной задачей, и помимо цены, есть множество аспектов, на которые стоит обратить внимание — от типа кроя до оттенка денима.

По словам стилиста Бекки Малински, важно знать, для чего вы планируете носить джинсы: "Для работы, для времяпрепровождения с детьми или для ужина в ресторане", — сказала она во время телефонного интервью.

Базовый поиск в Google предлагает огромное количество брендов и стилей на выбор. Малински, которая также создает популярный новостной бюллетень "5 вещей, которые нужно купить", следит за несколькими "заметными" брендами денима, чтобы следить за их инновациями в области кроя, силуэта и цвета. Оттуда она советует "рассмотреть, где ваш тип фигуры вписывается в некоторые из этих трендов".

"Я часто смотрю на бренды, такие как Citizens of Humanity — я считаю, что они преуспевают tanto в стиле, как и в посадке. Я преданная поклонница Levi's и часто рекомендую их клиентам. Я считаю, что цена соответствующая. Я также исследую, что создают дизайнеры... The Row сейчас очень активен в дениме", — поделилась она.

При примерке джинсов не просто примерьте их — постойте, пройдитесь и посидите в них. Комфорт важен, если вы планируете носить свою новую покупку часто.

Малински также подчеркнула важность баланса между стилем и комфортом. Как правило, больше растяжимости приводит к большему комфорту, но избыток растяжимости может повлиять на форму.

"Для тех, кто все еще хочет немного растяжимости в своих джинсах, я всегда советую выбрать прямые джинсы или что-то шире. Это позволяет комфорт в области талии... но они не растянутся, как джинсы-джоггеры", — посоветовала она.

Вы также можете подумать о покупке размера больше и подгонке джинсов под свою фигуру. независимо от того, высокий и стройный вы или короткий и пышный, найти квалифицированного портного может быть ключевым моментом, чтобы убедиться, что любая одежда идеально сидит на вас.

Если вы хотите оценить качество денима, Малински подчеркнула важность "ощущения на ощупь". "Все, что слишком мягкое, так что вы почти касаетесь футболки, не продержится. Ищите что-то, что имеет немного сопротивления вашей руке", — поделилась она.

Если вы покупаете мужские джинсы, Малински советует отказаться от "притворного износа" и вместо этого выбрать чистый и классический крой в темном оттенке. Она рекомендует Sid Marshall как многообещающий вариант в категории мужской одежды.

В заключение, если вы ищете пару, которая прослужит вам долго (как и должны делать более осознанные, экологически чистые потребители), избегайте чрезмерного стиля, такого как чрезвычайно узкие или чрезвычайно широкие ноги, прорехи и украшения. Прямые или слегка зауженные джинсы, средней или слегка темной цветовой гаммы никогда не выйдут из моды.

Аргумент в пользу более значительных вложений

Хотя нет причин жертвовать первым взносом на дом ради пары джинсов, есть аргумент в пользу более значительных вложений.

"Требуется много ресурсов и рук, чтобы создать пару джинсов", — сказала Сандра Каппоне, соосновательница сайта экологичной моды Good on You. "Если мы покупаем деним по очень низким ценам, то кто-то или что-то платит за это".

"И если учитывать стоимость носки, вложение денег в высококачественные вещи, которые вы будете носить снова и снова, часто бывает лучшим выбором для вашего кошелька и для окружающей среды", — заключила она.

Сайт Good on You включает в себя директорию брендов, классифицированных по цене и этическим характеристикам. На сайте в настоящее время перечислено 21 "отличное" джинсовое бренда (самый высокий рейтинг, который варьируется от "отлично" до "избегаем").

"Вот это да, разнообразие денима просто поражает," - прокомментировала Ани Уэллс, представительница фонда Transformers Foundation, во время видеозвонка. "Можно найти пару за $20, но также можно и потратиться на набор, который стоит $20,000. Если учитывать $20 джинсы, то можно предположить, что качество работы не соответствует нашим обычным стандартам, учитывая все руки, которые касались этих джинсов. Вероятно, работники не получают справедливую оплату, а материалы используются дешевые, чтобы сохранить низкую цену.

По мнению Уэллс, идеальный ценовой диапазон для джинсов составляет от $100 до $400. "Я действительно считаю, что есть множество экологически чистых брендов, которые производят отличные джинсы примерно за $150-$200", - сказала она. "Но когда вы превышаете отметку в $400, я считаю, что вы в основном платите за бренд".

Малински в основном согласился с этим мнением, но также предостерег о процессе производства очень дешевых джинсов.

Как потребителю, совершенно нормально вкладывать средства в премиальные бренды, если у вас есть такая возможность или если вы в режиме траты. "Для некоторых людей высокая цена дизайнерских джинсов оправдана, если они будут часто носить их и они станут основой их образа", - отметил Малински.

В конце концов, нет цены на вашу идеальную пару джинсов - ту, которую вы носите несколько раз в неделю и которая всегда делает вас чувствовать себя великолепно. Так что помните, когда совершаете покупки, задайтесь вопросом об оправданности цены на товары менее $100, примерьте все и не беспокойтесь о том, сколько тратят другие.

Но если вас все еще поражает цена в $19,000 за джинсы, вспомните, что в прошлом году пара изношенных Levi's Курта Кобейна была продана более чем за $400,000.

В мире высокой моды джинсовые брюки Valentino с характерными разрезами от колена до лодыжки и цветочными украшениями часто ассоциируются со стилем и модой. При создании стильного образа пары от "знаменитых" брендов денима, таких как Citizens of Humanity или Levi's, могут предложить баланс между стилем и комфортом.

При просмотре различных вариантов на различных сайтах моды можно обнаружить, что более дорогие джинсы от брендов, таких как Jean Paul Gaultier, Dolce & Gabbana или Ralph Lauren, не всегда так роскошны, как кажутся, с пиковыми затратами в основном в пределах от $2,500 до $3,500. Разумно инвестируя в высококачественные джинсовые изделия, которые вы будете носить часто, вы не только помогаете своему кошельку, но и минимизируете ваше воздействие на окружающую среду.

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