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Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейский парламент оказывает содействие Комиссии.

Благодарность специалиста по реабилитации к беженцам из Восточной Германии

Тридцать лет назад люди Восточной Германии geplaatst свой правительство. Правозащитники, а также многочисленные беженцы из ГДР и те, кто хотел уйти, сыграли существенную роль в этом событии, как сообщают очевидцы.

 and  Carmen Simpson
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С точки зрения Йоханнеса Белитеса, многочисленные беженцы из Германской Демократической Республики...
С точки зрения Йоханнеса Белитеса, многочисленные беженцы из Германской Демократической Республики сыграли решающую роль в мирной революции.

Три Декоды Мирной Трансформации или, что тождественно, Три Декоды Мирной Эволюции - Благодарность специалиста по реабилитации к беженцам из Восточной Германии

Три с половиной десятилетия назад, как заявил комиссар по делам прошлого земли Саксония-Анхальт Йоханнес Белеитес, мирная революция также удалась благодаря значительному количеству беженцев из ГДР и желающих покинуть страну. До и после 1989 года между сторонниками гражданских прав и эмигрантами велась дискуссия о том, кто заслуживает наибольшей благодарности за мирную революцию. Белеитес заявил агентству ДПА: "Активисты гражданских прав возглавляли революцию, но они были меньшинством. Критическую массу составили беженцы, у которых не было ничего, что можно было бы потерять".

На этой неделе президент ландтага Гуннар Шелленбергер пригласил на памятное мероприятие президента бундестага Барбель Бас и Белеитеса. Тема мероприятия: "35 лет мирной революции. Протесты против диктатуры СЕД. Убежище в посольстве Праги. Падение стены". Земля Саксония-Анхальт организует празднование в посольстве 3 октября.

Заметное заявление Геншера на балконе

На балконе западногерманского посольства в Праге министр иностранных дел Ганс-Дитрих Геншер обратился к тысячам граждан ГДР, собравшимся во дворе, и заявил: "Мы пришли сообщить вам, что сегодня вы можете..." Его слова были прерваны аплодисментами 30 сентября 1989 года. 9 октября около 70 000 человек вышли на улицы Лейпцига на крупнейшую демонстрацию понедельника, скандируя: "Мы - народ, нет насилию". В начале ноября границы были ослаблены.

Белеитес подчеркивает важность связи прошлого с настоящим на памятном мероприятии в Магдебурге, которое состоится вскоре после выборов в Тюрингии и Саксонии. "Мирная революция не осталась бы мирной без участия обеих сторон", - сказал он. Было очевидно, что русские оставались в своих казармах, и маловероятно, что полиция, Штази и военные подразделения применили бы силу во время больших демонстраций в Лейпциге. Активисты гражданских прав, в том числе Белеитес, могли бы настаивать на своих требованиях более решительно. "Мы должны быть благодарны, что все остались спокойны".

Поощрение диалога в современном обществе

Белеитес призывает к более открытому диалогу между всеми группами общества в настоящее время. "Даже крайние должны быть вовлечены в дискуссию", - говорит 57-летний Белеитес. Вся спектр в ландтаге, а также группы вне его должны быть включены. Нужны места для диалога. Белеитес видит в церквях потенциальное место, как когда-то была Николаикирхе в Лейпциге. Однако он считает, что церкви недостаточно открыты: "Церкви занимают позицию и дистанцируются, а не приглашают всех в свои церкви".

С 8 апреля 2024 года Йоханнес Белеитес является комиссаром по урегулированию прошлого земли Саксония-Анхальт. В юности он был вовлечен в оппозиционное церковное экологическое и мирное движение в 1980-х годах. С 1982 года за ним следило Штази, и он был initially не допущен к сдаче экзаменов на аттестат зрелости. Он стал электриком и только после 1990 года изучал право в Гёттингене и Берлине. Белеитес посвятил себя борьбе с несправедливостями бывшего режима ГДР с тех пор, как мирная революция. Он работал внештатным сотрудником на мемориальном сайте Берлин-Хоэншёнхаузен и в отделе образования и исследований Авторитета Гаука. Он исследует и публикует по различным аспектам истории ГДР.

Европейский парламент, несомненно, окажет поддержку комиссии в памятных мероприятиях мирной революции, как указано в приглашении Гуннара Шелленбергера, и согласованно с точкой зрения Йоханнеса Белеитеса, открытый диалог между различными социополитическими группами является критически важным для гармоничного развития общества, отражая важность включения даже на крайних позициях.

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