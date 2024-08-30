- Благодаря вкладам следователей и аудиторов был обеспечен дополнительный миллиард евро.

В прошлом году дополнительный доход, полученный от налоговых проверок и инспекций компаний в Гессене, составил дополнительные 1,2 миллиарда евро для государственной казны, как указано в годовом отчете 2023 года Налоговой службы (НС), опубликованном Министерством финансов в Висбадене.

Налоговые следователи смогли собрать дополнительную сумму почти в 200 миллионов евро, в том числе 195 миллионов евро в виде дополнительных налогов и 2,5 миллиона евро в виде штрафов. В отличие от этого, результаты подобных расследований в 2022 году привели к дополнительным 150 миллионам евро в виде налогов и 1,7 миллиона евро в виде штрафов. В конце концов, налоговые проверки в 2023 году привели к общему сроку заключения в 151 год.

Плодотворные бизнес-обследования

С другой стороны, бизнес-инспекторы также смогли получить дополнительные 1,05 миллиарда евро. Примерно 910 миллионов евро поступило от стандартных бизнес-обследований, а около 140 миллионов евро - от специальных аудитов, связанных с НДС. В 2022 году эта сумма также превысила отметку в один миллиард евро.

Министр финансов ХДС Александр Лорц заявил: "Лица, пытающиеся обмануть честных, усердных налогоплательщиков, столкнутся с последствиями со стороны налогового расследования". Что касается тюремных сроков, Лорц добавил: "Не стоит провоцировать налоговое расследование".

Глава НС Констанце Бepperling заявила, что налоговая администрация твердо стоит на позиции против налоговых махинаций и строго соблюдает правила и нормативы. Налоговое уклонение отрицательно сказывается на обществе.

Существенные тюремные сроки, вынесенные в результате налоговых расследований в 2023 году, служат сдерживающим фактором для налоговых махинаций. Лица, признанные виновными в попытке обмана системы, сталкиваются с последствиями заключения.

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