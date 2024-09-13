Бизнесмен охраняет 21 автосервис в Германии.

С недавнего времени магазины "The Body Shop" пользуются популярностью в немецких городах. Однако из-за банкротства британского головного офиса в феврале 45 немецких филиалов также оказались под угрозой. К счастью, инвестор по имени Стефан Херцберг видит потенциал в бренде и приобрел контроль над 21 немецким магазином.

Как сообщает "Wirtschaftswoche", продукцию "The Body Shop" по-прежнему можно купить в Германии. Херцберг, который ждал такой возможности, воспользовался шансом приобрести этот известный бренд. В феврале британская материнская компания подала заявление о банкротстве, и вскоре "The Body Shop Germany" последовала их примеру. Инспектор по банкротству Бинер Бээр упомянул, что первоначально было несколько заинтересованных сторон, но многие отказались из-за длительного процесса продажи британской компании. Недавно инвестиционную компанию Aurea, возглавляемую британским предпринимателем Майком Джатанией, приобрела сеть.

Корни правозащитной деятельности "The Body Shop"

Как сообщает "Wirtschaftswoche", Херцберг заявил, что долгосрочный договор франшизы был заключен теперь, когда "The Body Shop" имеет нового владельца в Великобритании. Он выразил оптимизм в отношении возможного возвращения "The Body Shop" в Германии. В ближайшем будущем он даже видит открытие новых филиалов и потенциальное расширение в другие страны. Ни Херцберг, ни Бээр не раскрыли информацию о цене покупки.

Активистка прав животных Анита Роддик основала "The Body Shop" в 1976 году в британском Брайтоне. Компания предлагала этически полученные и натуральные ингредиенты со всего мира, продаваемые в простой, перезаполняемой упаковке, как указано на их веб-сайте.

В 2006 году французский гигант L'Oréal купил "The Body Shop" примерно за 940 миллионов евро. Роддик подверглась жесткой критике за это решение. Она скончалась в 2007 году. В 2017 году компанию продали за один миллиард евро бразильскому конкуренту Natura Cosméticos. Наконец, в 2023 году "The Body Shop" была приобретена немецким инвестиционным фондом Aurelius за гораздо меньшую сумму.

Розничная торговля продукцией "The Body Shop" в Германии продолжается несмотря на предыдущие проблемы с владением. Херцберг, приобретя 21 магазин, стремится оживить присутствие "The Body Shop" в Германии, даже рассматривая расширение в другие страны.

Несмотря на то, что "The Body Shop" была куплена различными multinational corporations, такими как L'Oréal и Natura Cosméticos, приверженность бренда правам животных и этически полученным продуктам остается постоянной.

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