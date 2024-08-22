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ПанорамаНовостиЖаль, что не так.

Бизнесмен Майк Линч был извлечен из затонувшего водоема.

 and  Michael Bootcampf
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Исследователи обнаружили пятый труп в районе «Байесовского)»}
Исследователи обнаружили пятый труп в районе «Байесовского)»}

Бизнесмен Майк Линч был извлечен из затонувшего водоема.

Следуя за потоплением люксовой яхты "Байесиан" у берегов Сицилии, из внутренней части судна было извлечено пятое тело погибшего. Несчастный был поднят со дна на глубине 50 метров, где теперь покоится роскошная яхта. Считается, что это британский бизнес-магнат Майк Линч. Его 18-летняя дочь все еще считается пропавшей без вести.

До этого тела шеф-повара судна и двух пар были обнаружены. В результате инцидента, произошедшего в понедельник, погибло семь человек. 15 человек удалось спастись, в том числе жена Линча.

В среду днем итальянский телеканал Rai и несколько британских СМИ первоначально сообщили, что тело Линча было найдено, но позже эти сообщения оказались ложными. К тому моменту надежда на выживание в воздушном кармане уже исчезла.

Возможные причины катастрофы

Экипаж и пассажиры судна, похоже, были застигнуты врасплох приближающимся штормом. Подробности инцидента все еще неясны. Раненый капитан судна был допрошен итальянскими правоохранительными органами в течение нескольких часов. Он сказал: "Мы не ожидали этого". Однако вокруг этого заявления есть сомнения.

Предполагается, что "Байесиан" затонул всего за 60 секунд. Эксперты все еще не могут объяснить это стремительное погружение. Возможные причины включают открытый люк во время большой волны или неправильно установленный руль, управляющий осадкой судна.

Яхта была оборудована системой, которая могла вдвое уменьшить ее осадку: в нормальных условиях плавания она имела осадку около 10 метров, когда подвижный руль был полностью выдвинут, уравновешивая силу огромного мачта. Однако осадка могла быть уменьшена до примерно 4 метров, например, для входа в гавань. Предполагается, что это могло стать фатальной ошибкой судна.

"Байесиан", 56-метровая яхта, одна из крупнейших в мире, с 75-метровым алюминиевым мачтом, принадлежала семье Линч. По данным пожарной службы, затонувшее судно лежит на боку на дне моря, что усложняет поиски. Также был задействован подводный аппарат.

"Британский Билл Гейтс" планировал празднование

Линча часто называют "Британским Биллом Гейтсом" в таблоидах его родной страны. Технологический магнат продал свою компанию Autonomy американскому концерну Hewlett-Packard за 11 миллиардов долларов в 2011 году - одну из худших сделок по поглощению в Силиконовой долине.

Линча и недавно погибшего в дорожной аварии бывшего финансового директора Стива Чемберлена обвиняли в том, что они вводили в заблуждение Hewlett-Packard относительно финансового состояния Autonomy. Позже жюри в Сан-Франциско оправдало обоих.

Несмотря на первоначальные ложные сообщения, трагическое открытие еще одного тела еще больше усугубило трагедию, подтвердив, что надежда на выживание в воздушном кармане, к сожалению, исчезла. Инцидент, окутанный тайной, побудил экспертов выдвигать различные версии возможных причин, таких как открытый люк во время большой волны или неправильно установленный руль, управляющий осадкой судна.

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