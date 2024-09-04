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ЭкономикаНовостиЕвропейская комиссия

Бизнес вступает в конфликт из-за цифрового протеста против пластиковых соломок

Отпугивая даже Каприсан пластиковые соломинки, клиенты находятся, что бумажные соломинки назойливы, что побудило компанию повлиять на Комиссию ЕС.

 and  James Williams
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- Бизнес вступает в конфликт из-за цифрового протеста против пластиковых соломок

Capri-Sun, создатели пакетов «выпей и иди», начали онлайн-кампанию за возвращение пластиковых трубочек. Они хотят собрать миллион подписей на Change.org, чтобы передать их в Европейскую комиссию. По словам Роланда Вейнинга, CEO Capri-Sun, опубликованным в швейцарской «Sonntagszeitung» около двух недель назад, он хочет добиться исключений от запрета ЕС на одноразовые пластиковые трубочки.

Однако Адриана Нелиган, эксперт по экономике замкнутого цикла в Институте немецкой экономики в Кёльне, заявила: «Я считаю, что исключений для конкретной компании не будет». Андрэас Херманн из Институтаökо-Institut в Дармштадте добавил: «Регулирование приоритетно защищает окружающую среду, и пластиковые трубочки запрещены – без исключений в директиве».

Экологические активисты скептически отнеслись к предложениям Capri-Sun. Виола Вольгемут из альянса Exit Plastic сказала: «Продукт сам по себе уже является однократной экологической катастрофой, превращаясь в отходы сразу после использования, что делает его несовместимым с нашим современным временем, когда национальные и международные политические и общественные силы выравниваются в сторону устойчивости». Возрождение пластиковых трубочек, по словам Вольгемут, было бы шагом назад в истории.

Шансы Capri-Sun на победу малы

С 2021 года Capri-Sun, расположенная в Эппельхайме недалеко от Хайдельберга, использует бумажные трубочки. Вейнинг раскрыл, что компания работает над возвратом к пластиковым трубочкам в Швейцарии и соседних странах. Потребители выразили недовольство текущими бумажными трубочками, которые трудно вставить, быстро размокают и имеют выраженный бумажный вкус при питье. Компания базируется в Цуге, Швейцария – где запрет ЕС не применяется.

Нелиган также выразила сомнения в возможном отмене запрета ЕС на одноразовые пластиковые изделия с 2021 года. Тем не менее, Нелиган также критиковала бумажные трубочки, которые часто не выдерживают даже одного использования. «Вопрос заключается в том, сколько раз я могу использовать продукт?», – добавила она, – «И это соответствует улучшению экологического баланса». Например, переработанные пластиковые пакеты с экологической точки зрения превосходят бумажные пакеты.

На данный момент представитель Capri-Sun заявил, что компания исследует возможность того, что потребители в будущем смогут выбрасывать и пакеты для напитков, и трубочки – оба изготовлены из полипропилена – вместе как перерабатываемые пластиковые отходы. В настоящее время классический пакет для напитков объемом 200 миллилитров также содержит алюминий. В следующем этапе пакет для напитков будет состоять исключительно из полипропилена.

Европейская комиссия, как заявили Адриана Нелиган и Андрэас Херманн, приоритетно защищает окружающую среду и запретила одноразовые пластиковые трубочки без исключений. Несмотря на намерения Capri-Sun передать миллион подписей в Европейскую комиссию, Нелиган считает, что компания не получит исключения.

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