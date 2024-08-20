Битва Крогера с правительственной организацией может кардинально изменить антимонопольный ландшафт.

Иск, поданный против Федеральной торговой комиссии (ФТК), утверждает, что она нарушает Конституцию США, используя внутренний трибунал для оспаривания слияния Kroger и Albertsons на сумму $25 миллиардов, которое является крупнейшей запланированной сделкой в истории американской розничной торговли.

Обычно ФТК занимается антимонопольным надзором, подавая иски против компаний в судах или пытаясь использовать своих внутренних административных судей для вынесения решений или достижения внесудебного урегулирования. В случае с Kroger ФТК использовала оба подхода, пытаясь заблокировать слияние в суде и вынести решение по нему с помощью своих внутренних судей.

Компании могут оспаривать решения ФТК в суде, но Kroger утверждает, что процедура трибунала является неконституционной.

Этот иск Kroger, поданный в понедельник в федеральном суде в Цинциннати, основывается на знаковом решении Верховного суда от июня, которое еще больше ограничило власть регулирующих органов. Текущий иск является значительным испытанием и последней попыткой перестроить административное государство в США.

Эксперты считают, что победа Kroger может привести к значительным изменениям в способах, которыми федеральное правительство оспаривает слияния. Американские официальные лица опасаются, что ослабление способности регуляторов бороться с монополиями может отрицательно сказаться на потребителях, предоставив корпорациям чрезмерную власть для повышения цен и закрытия магазинов.

Хриcтина Бартоломью, профессор права в Школе права Университета Буффало, заявила: "Это огромно. Если они успешны и апелляционные суды согласятся, один из основных инструментов антимонопольного надзора фактически будет отрублен".

Эта смена, по словам Бартоломью, rappresented бы радикальную трансформацию способа применения американского антимонопольного права.

Бартоломью выразила обеспокоенность по поводу иска, так как считает, что если ФТК больше не сможет использовать свои внутренние трибуналы, антимонопольное рассмотрение корпоративных слияний, скорее всего, уменьшится.

"Риск состоит в том, что будет больше сделок, больше концентрации и потенциально более высокие цены и меньший выбор для потребителей", - сказала Бартоломью.

В феврале ФТК подала иск с целью предотвратить слияние на сумму $25 миллиардов между Kroger и Albertsons, которое было объявлено в 2022 году. Агентство утверждало, что слияние приведет к росту цен, закрытию магазинов и потере рабочих мест.

Kroger disagree, заявляя, что сделка будет иметь противоположный эффект, позволяя супермаркетам лучше конкурировать с несоюзными гигантами, такими как Amazon, Costco и Walmart.

ФТК оспаривает слияние Kroger на двух фронтах: в федеральном суде и через административный процесс.

В следующую неделю Kroger должен появиться в суде в Портленде, Орегон, чтобы обсудить сделку. ФТК просит судью в этом деле временно заблокировать слияние Kroger-Albertsons, пока внутренний трибунал ФТК оценивает транзакцию.

В новом иске Kroger обвиняет ФТК в нарушении Конституции двумя способами: административный судья не может быть уволен президентом США, и дело рассматривается в исполнительной ветви власти, а не в судах.

Kroger ссылается на знаковое решение Верховного суда в июне, в котором судьи ограничили власть Комиссии по ценным бумагам и биржам взимать плату за правила с помощью внутренних обзоров вместо судов присяжных.

"Мы готовы защищать эту сделку на предстоящем судебном процессе - подходящем месте для рассмотрения этого вопроса", - заявил CEO Kroger Родни МакМиллен в заявлении. "Мы просим суд остановить то, что по сути является незаконным процессом перед собственным внутренним трибуналом ФТК".

МакМиллен также отметил, что слияние между Kroger и Albertsons направлено на обеспечение более низких цен для потребителей с первого дня и гарантию будущего хорошо оплачиваемых рабочих мест в профсоюзах.

ФТК отказалась комментировать иск Kroger.

Источник, знакомый с ситуацией, назвал иск Kroger "отчаянной попыткой".

Этот шаг является частью более широкой инициативы американского бизнеса по борьбе с perceived регулирующим перекосом.

Даже некоторые демократические мегадоноры с заинтересованными бизнес-интересами argue, что усилия ФТК по борьбе с монополиями зашли слишком далеко в администрации Байдена.

Верховный суд recently принял решение в пользу бизнеса, борющегося с регулированием, в том числе отменил доктрину Chevron в своем блокбастерном решении в июне, которое ослабляет способность агентств утверждать правила.

"Весь административный аппарат находится под юридической атакой прямо сейчас", - сказала Ребекка Хоу Алленсворт, профессор антимонопольного права в Школе права Vanderbilt.

Алленсворт считает, что победа Kroger представила бы "землетрясение" в том, как ФТК и другие федеральные агентства работают.

Алленсворт подчеркнула, что, учитывая недавнюю серию решений Верховного суда против федеральных агентств, победу Kroger нельзя исключать.

Компания, находящаяся в центре спора, Kroger, утверждает, что процедура трибунала, используемая ФТК для оспаривания ее слияния с Albertsons на сумму $25 миллиардов, является неконституционной, что влияет на способ антимонопольного надзора в США.

Знаковое решение Верховного суда в июне, которое еще больше ограничило власть регулирующих органов, служит юридической основой для утверждения Kroger, что административные решения, принятые ФТК, должны быть оспорены в судах, а не через внутренний трибунал ФТК.

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