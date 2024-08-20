Биткоин поддерживает стабильность выше отметки в $2,500 за первоначальное явление

На еженедельном подкасте HSBC Daily Trading, руководитель технического анализа в HSBC Йёрг Шерер углубляется в актуальные темы финансового рынка: последняя серия посвящена драгоценному металлу - золоту.

В подкасте Йёрг рассматривает различные факторы, влияющие на цены на золото, часто сравнивая их с другими классами активов. В течение серии Йёрг также исследует, как показатели золота отличаются от других инвестиций.

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