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Бьёрн Ульвеус из ABBA в третий раз завязывает узел, а ведущий "Великого британского пекарного соревнования" Сэнди Токсвиг проводит церемонию

 and  Christian Meier
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На открытии музыкального шоу "Пippi на Цирке" (Пippi в цирке), которое он со-продюсировал, член...
На открытии музыкального шоу "Пippi на Цирке" (Пippi в цирке), которое он со-продюсировал, член ABBA Бьорн Ульвеус присутствовал со своей спутницей Кристиной Сас 12 июля 2022 года в Стокгольме, Швеция.

Бьёрн Ульвеус из ABBA в третий раз завязывает узел, а ведущий "Великого британского пекарного соревнования" Сэнди Токсвиг проводит церемонию

21 сентября 2024 года, как сообщается в Instagram, шведский автор песен и гитарист Бьёрн Ульваэус связал себя узами брака с Кристиной Сас из Хернинга, Дания.

Пара познакомилась в Нюрнберге, Германия, в 2021 году во время презентации последнего альбома ABBA "Voyage". Они начали романтические отношения весной 2022 года. Их свадебная церемония состоялась в Копенгагене в окружении близких друзей и родственников.

На фотографии, размещенной в Instagram, комедиантка Санди Токsvig, бывший ведущий "Великой британской пекарни" (известной как "Великая британская пекарня" в США), элегантно одетая в красное платье с золотым узором, держит документы, а молодожены видны на заднем плане.

Представители Ульваэуса подтвердили агентству новостей PA Media, что Токsvig провела свадьбу.

В 1970-х годах ABBA, дуэт, возглавлявший чарты в США и Европе, был создан из двух пар: Ульваэус с вокалисткой Агнетой Фальтског и Бенни Андерссон с вокалисткой Анни-Фрид Лингстад.

Ульваэус и Фальтског поженились в 1971 году, а Андерссон и Лингстад последовали их примеру в 1978 году. После победы на конкурсе песни Евровидение с "Waterloo" и мировых хитов, таких как "Mamma Mia", "Dancing Queen", "SOS" и "Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)", Ульваэус и Фальтског расстались перед выпуском песни 1979 года "Voulez-Vous".

Два года спустя Андерссон и Лингстад также разошлись, что привело к распаду ABBA в 1982 году.

Ульваэус женился на Лене Каллерсйо в 1981 году, но пара eventually рассталась после 41 года брака в 2022 году, через год после воссоединения ABBA.

У него есть четверо детей, двое от каждого из предыдущих браков.

Новобрачные праздновали свою свадьбу с развлечениями на приеме, где живая группа играла популярные песни ABBA. После свадебной церемонии гостям был предложен развлекательный после-party с музыкой и танцами.

В Копенгагене, Дания, Санди Токсвиг, бывший ведущая 'ВеликойBritish выпечки', провела церемонию бракосочетания.

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