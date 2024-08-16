- Биогазовые заводы под угрозой закрытия

Большая часть биогазовых установок в Тюрингии постепенно выходит из 20-летней программы ограниченных субсидий. Эти важные производители энергии, которые вносят около 20 процентов возобновляемой энергии в стране, таким образом, сталкиваются с закрытием. Это неприемлемо для министра энергетики Тюрингии Бернхарда Штенгеля (Зелёные).

"Федеральное правительствоfinally должно поддержать биоэнергетику. Операторы биогазовых установок нуждаются в ясности и планировании безопасности – иначе установки могут исчезнуть", - сказал Штенгель дпа в Эрфурте. Таким образом, он потребовал улучшения субсидий от своего коллеги по партии, федерального министра экономики Роберта Габека.

Часто являются частью системы теплоснабжения в деревнях

Штенгель: "Если операторы закроются по экономическим причинам, это будет убыток для всех нас, для регионального создания стоимости и защиты климата. Без биогаза мы не достигнем энергетического перехода, как в электроэнергетике, так и в теплоэнергетике".

По данным его министерства, почти 400 установок комбинированного тепло- и электроэнергетического производства работают на биогазе в стране. Некоторые установки также подключены к сетям теплоснабжения и thus являются важной частью регионального снабжения теплом, особенно в сельских районах.

Часто требуются технические усовершенствования

Проблема заключается в том, что значительная часть биогазовых установок была построена между 2004 и 2009 годами и thus постепенно теряет свою субсидию в соответствии с Законом об erneuerbaren Energien (EEG), не получая больше никакой юридически регулируемой компенсации. Кроме того, часто требуются технические усовершенствования для их дальнейшей работы, а также другие инвестиции. Цель состоит хотя бы в том, чтобы сохранить существующий парк установок, говорит министр.

Доля остатков, таких как навоз, биологические отходы и помет, используемых в биоэнергетике в Тюрингии, составляет около 70 процентов. Таким образом, биоэнергетика не конкурирует за землю с производством пищевых продуктов, а является частью циклической сельскохозяйственной экономики. Кроме того, они служат вторым экономическим столпом для многих сельскохозяйственных предприятий.

По данным Ассоциации биогаза, премии за гибкую работу биоэнергетических установок недостаточны, а объемы тендеров для биоэнергетических установок слишком малы. Таким образом, стимулов не хватает. Ассоциация биогаза представляет собой биоэнергетическую промышленность в рамках German Renewable Energy Federation.

"С закрытием биогазовых установок из-за ограничений программы субсидий мы рискуем потерять значительного участника в достижении целей возобновляемой энергии Тюрингии и регионального создания стоимости. Будущее биоэнергетики в Тюрингии неопределенно без улучшенных субсидий и поддержки инвестиций".

"По мере старения биогазовых установок и необходимости технических усовершенствований будущее этого сектора зависит от устойчивой поддержки правительства и конкурентоспособной цены. Обеспечение долговечности биогазовых установок является ключевым для достижения целей энергетического перехода Тюрингии как в электроэнергетике, так и в теплоэнергетике".

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