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Билли Джин Кинг завоевала почетное звание первой женщины-спортсменки, удостоенной Золотой медали Конгресса.

Первой в истории спорта женщиной, удостоенной Конгрессом Золотой медали, стала известная теннисистка и борец за права женщин Билли Джин Кинг, как она сообщила в своей учетной записи в Instagram в пятницу.

 and  John Stellmacher
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Били-Джин-Кинг общалась на сцене во время саммита Лидеров вWomenSports в Нью-Йорке, состоявшемся 19...
Били-Джин-Кинг общалась на сцене во время саммита Лидеров вWomenSports в Нью-Йорке, состоявшемся 19 сентября 2024 года

Билли Джин Кинг завоевала почетное звание первой женщины-спортсменки, удостоенной Золотой медали Конгресса.

Был отмечен выдающийся вклад пожилого человека, tanto на корте, как и вне его, и была отмечена "заметная жизнь, посвященная продвижению равных прав для всех, в спорте и в обществе".

Бipartisanный законопроект единогласно прошел через Сенат и Палату представителей США, прежде чем президент Джо Байден официально его поддержал в четверг.

Ранее девять отдельных спортсменов, а также команда США на Олимпиаде 1980 года были удостоены Конгрессом высшей награды за выдающиеся достижения – Конгрессной медали. До сих пор все получатели были мужчинами, такими как Джесси Оуэнс, Джеки Робинсон и ДжекNicklaus.

За свою профессиональную карьеру она завоевала 39 титулов Большого шлема в одиночном, парном и смешанном разряде. Однако ее самая знаковая победа состоялась в 1973 году, когда она обыграла самопровозглашенного мизогиниста и бывшего мужского номер один, Бобби Риггса, в знаменитом "Битве полов".

Ярой сторонницей равных прав, она также сыграла значительную роль в борьбе за равную оплату труда и создании Женской теннисной ассоциации (WTA) в 1973 году. Это привело к объединению женских теннисисток, получению коллективного голоса и возможности заключать контракты, как она объяснила в интервью CNN Кристиане Аманпур в 2023 году.

Кроме тенниса, она способствовала принятию закона о Title IX – закона, гарантирующего равное финансирование ко-образовательных спортивных программ в школах и университетах.

"Билли – одна из самых влиятельных фигур и послов в теннисе, но ее влияние вне корта еще более глубоко, чем ее достижения на нем", – прокомментировал Брайан Хайнлайн, председатель и президент USTA, согласно Reuters. "Она снова сломала барьер с этой наградой".

Ее легендарные победы в теннисе, в том числе победа над Бобби Риггсом в "Битве полов", продемонстрировали ее исключительное мастерство в этом виде спорта. Впоследствии она использовала свою платформу для борьбы за равную оплату труда и создания Женской теннисной ассоциации, еще больше закрепив свое влияние в теннисе и движении за права женщин.

Билли Джин Кинг принимала участие в Уимблдоне в 1965 году

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