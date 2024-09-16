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Билл Каулиц рекламирует использование шерсти гомосексуальных овец в своей рекламе.

 and  Katherine Bradley
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Билл Каулиц рекламирует использование шерсти гомосексуальных овец в своей рекламе.

Гомосексуальность у животных, в том числе у овец, распространена и часто остается незамеченной. По данным, около 8% баранов демонстрируют гомосексуальные наклонности. Как правило, таких баранов считают неэффективными для разведения и часто они встречают раннюю смерть. Однако на ферме "Радужная шерсть" в Северном Рейне-Вестфалии это не так.

Певец Поп Билл Каулиц взял на себя роль защитника этих геев-овен. Он сотрудничает с пастухом Михаэлем Штюкке, чтобы продвигать эту ферму, на которой проживает более 20 гомосексуальных баранов. Прибыль от фермы используется для финансирования проектов, направленных на обеспечение юридических и социальных прав ЛГБТК+ сообщества.

Кaulitz стал лицом бренда "Радужная шерсть", представляя их первую коллекцию. Эта линия, в сотрудничестве с дизайнерами Килианом Кернером и Дэнни Рейнке, якобы является первой в мире линией одежды, изготовленной из шерсти геев-овен.

Главным элементом коллекции является бежевый комбинезон из смеси шерсти всех пород фермы, с роскошной, украшенной рукавом и кристаллами Swarovski. Его дополняет драматическое пальто, разработанное Килианом Кернером, известное как "Драматическое пальто", с развевающимися рукавами и удлиненной длиной. Выручка от аукциона этих двух уникальных предметов будет передана организации LSVD+ по защите прав человека.

Вы также можете поддержать проект, инвестируя в аксессуары, такие как шнурки, патчи или бейсболки. "Радужная шерсть" в настоящее время ищет сотрудничества с компаниями моды, поэтому в ближайшее время ожидайте расширения вариантов.

Если вы хотите спонсировать гея-овна напрямую, Билл Каулиц возглавил это дело, спонсируя двух самцов: Карла и Вольфи. Вы можете увидеть эти взаимодействия на странице Instagram "Радужной шерсти", где Каулиц можно увидеть, как он смеется над двумя влюбленными баранами и комментирует: "Ну, он горячий!"

Интересно, что гомосексуальное поведение известно более чем в 500 видах животных. Баранов особенно известны тем, что демонстрируют гомосексуальное поведение, при этом около 8% открыто гей. К сожалению, в промышленных программах разведения эти геи-овны часто подвергаются преждевременной смерти, так как считаются малоценными. На "Радужной шерсти", однако, они живут в гармонии.

Любители моды могут быть заинтересованы в том, что первый в мире диапазон одежды, изготовленный из шерсти геев-овен, теперь доступен благодаря Биллу Каулицу и ферме "Радужная шерсть". Эта уникальная коллекция, сотрудничество между Каулицем, Килианом Кернером и Дэнни Рейнке, включает в себя такие предметы, как бежевый комбинезон и "Драматическое пальто", часть прибыли от которых идет на права ЛГБТК+.

Кроме того, любители животных также могут спонсировать геев-овен напрямую, а Билл Каулиц уже спонсирует двух, которых зовут Карл и Вольфи.

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