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Безволосые и экскаваторы на стенах завоевали награды Паралимпийских игр

Макс Гельхар удерживает первое место в двух категориях, но испанский конкурент ускоряется. Ранее качество воды в Сене улучшилось после дискуссий. Более того, есть вероятность заполучить медаль в бадминтоне.

 and  Mark Rodriguez
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- Безволосые и экскаваторы на стенах завоевали награды Паралимпийских игр

Триатлонист Макс Гельхаар завоевал серебро на Паралимпиаде, а Томас Вандшнайдер — бронзу в бадминтоне

Германец Гельхаар, 26-летний спортсмен с левосторонней спастической параличом, лидировал после плавания в Сене. После прохождения 20-километрового велосипедного этапа он сохранил преимущество до бегового этапа, где испанец Даниэль Молина его догнал и обошел, финишировав на исторической гонке у моста Понт-Александр-III в Париже за 1:08:43.

Нико ван дер Бургт из Нидерландов занял третье место.

Гонка была перенесена на следующий день из-за плохого качества воды в Сене, что заставило немца Мартина Шульца, фаворита на золото, стартовать в 12:20.

Первая медаль Паралимпиады для немецкого бадминтониста

60-летний Вандшнайдер finally достиг своей давней цели, завоевав медаль в бадминтоне. После напряженной победы в первом сете (26:24) он доминировал во втором (21:11) против южнокорейца Джагэна Чонга в Арене Порт-де-ла-Шапель.

Национальный тренер Кристофер Шкрзеба прокомментировал: "Томас обладает уникальной способностью преодолевать трудности. Во втором сете все сложилось для него благодаря попутному ветру". Это стало первым случаем, когда немецкий спортсмен завоевал медаль в бадминтоне на Паралимпиаде.

Несмотря на свой успех в бадминтоне, Макс Гельхаар выражает интерес к другим видам спорта, надеясь когда-нибудь представлять Германию на международном уровне. В то же время Германский паралимпийский комитет активно продвигает другие виды спорта, такие как баскетбол на колясках и пауэрлифтинг, чтобы побудить более широкий круг спортсменов к участию.

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