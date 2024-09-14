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ПанорамаНовостиБезработица

Безработица перестает быть основной причиной финансовых обязательств, превышающих возможности

Различные более существенные рационализации

 and  Viktoria Klein
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Борьбе через инсталментальные ссуды может привести к финансовому затруднению.
Борьбе через инсталментальные ссуды может привести к финансовому затруднению.

Безработица перестает быть основной причиной финансовых обязательств, превышающих возможности

Безработица когда-то была синонимом бедности и финансовых трудностей. Эта связь сохранялась в течение длительного времени. Однако, согласно недавним экспертным анализам, основные факторы, вызывающие проблемы с оплатой у потребителей, изменились.

В Германии болезнь и зависимость превзошли безработицу как основные причины проблем с долгами. Об этом свидетельствует "Отчет о перегруженности долгами 2024 года", опубликованный Институтом финансовых услуг (ИФФ), как сообщает Welt. В 2023 году 18,4% случаев были связаны с проблемами со здоровьем, в то время как потеря работы составляла 17,5%. Развод/разделение, низкий доход и личные расходы последовали как причины.

Эксперты считают, что этот сдвиг является результатом процветающего рынка труда в Германии и демографических изменений. "У нас есть рынок труда, испытывающий нехватку квалифицированных рабочих и рабочих мест, что делает потерю работы менее актуальной проблемой", - сказал Патрик-Людвиг Хантцш, глава экономических исследований в кредитном агентстве Creditreform.

Что касается видов долгов, то лидируют рассрочки, за ними следуют неоплаченные долги перед государственными органами, такими как непогашенные налоги или требования о социальных выплатах. "Рассрочки играют значительную роль в проблемах с долгами в Германии", - сказала Ханне Роггеманн, один из авторов отчета ИФФ.

Предупреждение о сделках "Купи сейчас, плати позже"

Почти 20% людей, обращающихся за советом, имеют хотя бы один долг, возникший из-за рассрочек, в том числе предложений "Купи сейчас, плати позже". Федеральная ассоциация потребительских организаций и ИФФ предупреждают об этих схемах из-за высоких штрафов за просрочку и путаницы в условиях. Непредставительный отчет о перегруженности долгами проанализировал около 200 000 случаев консультирования с 2008 по 2023 год, из которых почти 24 000 пришелся на последний год.

Несмотря на сдвиг в основных причинах проблем с оплатой, безработица по-прежнему представляет собой финансовые трудности для многих. В отличие от Германии, где безработица не является основной причиной проблем с долгами, безработица может привести к финансовым трудностям в других странах.

Сделки "Купи сейчас, плати позже", несмотря на свою популярность, могут усугубить проблемы с долгами у людей, столкнувшихся с безработицей или другими финансовыми трудностями, что делает необходимым проявлять осторожность при использовании этих услуг.

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