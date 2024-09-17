Безопасны ли батуты для детей, как это утверждает медицинский эксперт?

Возможно, вас удивит, что ведущая организация по педиатрии в стране советует воздерживаться от домашнего использования батутов и решительно отговаривает от этого. Американская академия педиатрии предоставляет данные о серьезных травмах, таких как повреждения спинного мозга, которые могут привести к постоянному неврологическому ущербу.

Несмотря на популярность домашнего использования батутов во время игр и вечеринок в коммерческих заведениях, многие семьи не осознают связанные с этим риски. Травмы могут происходить различными способами, в том числе из-за столкновений, неправильных приземлений, падений и ударов о раму или пружины батута. В свете этих потенциальных опасностей важно понимать, кто находится в зоне риска, и какие меры предосторожности можно принять, чтобы минимизировать вред.

Чтобы прояснить эти вопросы, я поговорил с доктором Леной Вэн, экспертом в области здравоохранения и матерью двоих детей школьного возраста. Доктор Вэн является врачом-реаниматологом и клиническим ассоциированным профессором Джорджтаунского университета, а также бывшим комиссаром здравоохранения Балтимора.

CNN: Насколько опасно использование батутов для детей?

Доктор Лена Вэн: Между 2009 и 2018 годами было зарегистрировано более 800 000 травм, связанных с батутами, согласно исследованию 2022 года в журнале Педиатрическая неотложная помощь. Более 36 000 из этих случаев потребовали госпитализации, более одной трети из которых resulted в переломах костей. Наиболее частые места травм были руки и ноги, хотя более одной пятой детей получили травмы головы и шеи, в том числе сотрясения мозга.

Дети могут получить травмы на батутах различными способами. Они могут столкнуться друг с другом, одновременно прыгая, неправильно приземлиться или выполнять опасные трюки, такие как сальто или перевороты. Если батут находится на возвышении, дети могут упасть и травмироваться о землю. Они также могут удариться о пружины или раму или столкнуться друг с другом, если на батуте одновременно находятся несколько человек.

В 2012 году Американская академия педиатрии выпустила заявление, решительно советующее воздерживаться от рекреационного использования батутов детьми. Это рекомендация была подтверждена в 2020 году, учитывая высокую частоту травм и потенциальную опасность серьезных, необратимых травм, в том числе постоянного неврологического ущерба от травм головы и шеи.

CNN: Существуют ли факторы, связанные с более высокими показателями травм, и есть ли дети, более подверженные риску?

Вэн: Да, согласно ААП. Прыжки с несколькими людьми на одном аппарате увеличивают риск травм, особенно для более мелких людей. Соответственно, ААП рекомендует позволять только одному человеку прыгать на матрасе, если батут используется.

Кроме того, исследования показали, что дети в возрасте 5 лет и младше находятся в более высоком риске переломов и вывихов из-за травм, связанных с батутами. ААП призывает воздерживаться от использования батутов детьми в возрасте до 6 лет.

Кроме того, перевороты и сальто связаны с риском травм головы и шейного отдела позвоночника и должны быть избегаемы в рекреационных условиях. Однако, если дети учатся на батуте в рамках структурированной программы спорта, родители должны убедиться, что доступно квалифицированное обучение для развития этих навыков.

Хотя некоторые люди считают, что подушки и ограждения могут предотвратить травмы, ААП сообщает, что эти меры могут создать ложное чувство безопасности. Подушки и сетки могут помочь, но должны быть в хорошем состоянии. Кроме того, батут должен находиться на земле, так как падения с батута также могут привести к травмам.

CNN: Безопаснее ли использовать батут дома или посещать коммерческое заведение, такое как парк батутов?

Вэн: Оба варианта сопряжены с определенными рисками.

Мета-анализ 2020 года показал, что травмы в парках батутов имели более высокую вероятность хирургического вмешательства, чем травмы при использовании домашних батутов. Кроме того, риск хирургического вмешательства был в шесть раз выше для травм, связанных с полноразмерными батутами, по сравнению с мини-батутами.

В 2023 году исследование, опубликованное в журнале Педиатрия, показало, что 11% травм в парках батутов были тяжелыми. В целом, травмы происходили с частотой 1,14 на 1000 часов прыжков в парках.

Другие исследования показывают, что рост травм связан с растущей популярностью этих коммерческих заведений. Коммерческие площадки часто бывают переполнены, что увеличивает вероятность травм из-за одновременных прыжков нескольких человек. Кроме того, коммерческое оборудование позволяет прыгунам достигать больших высот, что может привести к более серьезным падениям и травмам.

Родители должны осознавать, что tanto домашнее, как и коммерческое использование батутов сопряжено с рисками. Будьте осторожны и будьте информированы о потенциальных опасностях.

Если вы идете в дом, где есть задний двор с батутом, сначала осмотрите оборудование, прежде чем позволить вашему ребенку прыгать. Более безопасно, если зона для прыжков находится близко к земле и вдали от других объектов, таких как деревья и стены. Обращайте внимание на изношенные сети, подушки, крючки и выступающие пружины.

При посещении парка батутов старайтесь избегать пиков посещаемости, чтобы снизить риск столкновений. Будьте рядом со своим ребенком и советуйте им воздерживаться от опасных трюков, таких как перевороты. Если они заинтересованы в изучении гимнастических движений, лучше записать их в организованные спортивные программы, где они смогут безопасно учиться под профессиональным надзором.

Будьте внимательны к маленьким детям, особенно тем, кто младше 6 лет. Они, как правило, должны воздерживаться от батутов. Если у вас дома есть батут, убедитесь, что вы проверили свою домашнюю страховку, чтобы покрыть любых гостей, которые могут получить травмы.

CNN: Учитывая все это, позволили бы вы своим детям использовать батуты?

Вэн: После лечения многих пациентов, получивших травмы от батутов, я полностью осознаю связанные с ними риски. Однако полностью избежать батутов сложно из-за их популярности.

Наша семья выбрала стратегию снижения вреда. Признавая риски, связанные с использованием батутов в развлекательных целях, мы пытаемся минимизировать вред, ограничивая частоту и уменьшая риски, связанные с наиболее опасными видами деятельности.

У нас нет батута дома, и мы стараемся избегать посещений домов с батутами по возможности. Если наши дети все же посещают такие дома, мы пытаемся отговорить их от прыжков. Если они настаивают на том, чтобы попробовать, мы будем внимательно следить за ними и позволять прыгать по очереди.

Самая сложная ситуация - это когда они приглашены на дни рождения друзей в коммерческие заведения с батутами. Трудно ожидать, что дети пропустят такие мероприятия. В таких случаях мы устанавливаем строгие правила заранее, например, запрещаем кувырки, требуем оставаться в поле зрения взрослого и покидать зону батутов, если вокруг больше детей.

Каждая семья имеет разный уровень терпимости к риску. Важно осознавать риски, чтобы принять обоснованное решение и минимизировать их там, где это возможно.

Несмотря на то, что доктор Лина Вэн советует воздерживаться от использования батутов дома из-за высокого риска травм, она признает, что полностью избежать батутов может быть сложно из-за их популярности. Чтобы минимизировать вред, она предлагает стратегию снижения вреда, такую как ограничение использования батутов, избегание высокорискованных видов деятельности и соблюдение строгих правил во время посещения коммерческих заведений. Поощрение здоровых видов деятельности, которые приоритизируют физическую активность и безопасность, такие как структурированные спортивные программы, могут быть лучшей альтернативой для развлечения и общего здоровья детей.

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