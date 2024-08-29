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Федеральные земли ГерманииНовостиПолиция

Бежать по прямой дорожке, чтобы избежать правоохранительных органов

Водитель ведет себя рискованно и неуважительно к правилам дорожного движения. При попытке полицейских остановить его, он решает убежать, но позже все же попадает в руки司会

 and  Melissa Williams
Время чтения 1 минута
Водитель управлял транспортным средством без действительной лицензии и, возможно, страдал...
Водитель управлял транспортным средством без действительной лицензии и, возможно, страдал зависимостью от психоактивных веществ.

Отсутствие действительного разрешения на управление моторным транспортным средством - Бежать по прямой дорожке, чтобы избежать правоохранительных органов

В прошлую четверг ночью полиция в Шайфферштадте, район Рейн-Пфальц, получила информацию о подозрительном автомобиле с нестабильным поведением на L532 в направлении Лимбургхофа. Звонивший описал черный седан, который резко отклонялся от курса, и водитель которого вел себя безрассудно.

Полицейские нашли автомобиль на шоссе B9, направляясь в сторону Шпейера. Однако, когда они сигналили ему остановиться, водитель проигнорировал сигнал и увеличил скорость.

Во время попытки скрыться, водитель выполнял рискованные и поспешные маневры, подвергая опасности других участников дорожного движения. После погони на высокой скорости полиции удалось остановить автомобиль на A61, A65 и L529.

При проверке 33-летнего водителя в маленьком городе Хасслох было установлено, что у него нет действительного водительского удостоверения, как сообщили полицейские. Кроме того, были признаки употребления наркотиков, что привело к взятию образца крови для тестирования.

Полиция initially получила информацию о нестабильном вождении подозрительного автомобиля на L532. Несмотря на сигнал остановиться на шоссе B9, водитель отказался и продолжил, что привело к погони на высокой скорости по нескольким дорогам.

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