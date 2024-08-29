Отсутствие действительного разрешения на управление моторным транспортным средством - Бежать по прямой дорожке, чтобы избежать правоохранительных органов

В прошлую четверг ночью полиция в Шайфферштадте, район Рейн-Пфальц, получила информацию о подозрительном автомобиле с нестабильным поведением на L532 в направлении Лимбургхофа. Звонивший описал черный седан, который резко отклонялся от курса, и водитель которого вел себя безрассудно.

Полицейские нашли автомобиль на шоссе B9, направляясь в сторону Шпейера. Однако, когда они сигналили ему остановиться, водитель проигнорировал сигнал и увеличил скорость.

Во время попытки скрыться, водитель выполнял рискованные и поспешные маневры, подвергая опасности других участников дорожного движения. После погони на высокой скорости полиции удалось остановить автомобиль на A61, A65 и L529.

При проверке 33-летнего водителя в маленьком городе Хасслох было установлено, что у него нет действительного водительского удостоверения, как сообщили полицейские. Кроме того, были признаки употребления наркотиков, что привело к взятию образца крови для тестирования.

Полиция initially получила информацию о нестабильном вождении подозрительного автомобиля на L532. Несмотря на сигнал остановиться на шоссе B9, водитель отказался и продолжил, что привело к погони на высокой скорости по нескольким дорогам.

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