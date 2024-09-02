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Федеральные земли ГерманииНовостиКризис

Бессильная помощь без вмешательства

Население Саксонии стареет, что приводит к растущему спросу на уход. В настоящее время дефицит в секторе ухода прогнозируется как увеличение в будущем. Социальный министр в первую очередь предлагает одно средство.

 and  Vladimir Milov
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В саксонском государстве Германии ожидается нехватка не менее 5000 опекунов как в амбулаторных, так...
В саксонском государстве Германии ожидается нехватка не менее 5000 опекунов как в амбулаторных, так и в стационарных медицинских учреждениях к 2035 году.

- Бессильная помощь без вмешательства

В Саксонии, по словам министра социальных дел Петры Кёппинг (СДПГ), в будущем невозможно будет обеспечить уход за пожилыми и больными людьми без помощи иностранных медицинских работников. "Уход за жителями Саксонии в ближайшие годы будет обеспечен только с помощью иностранных медицинских работников. Мы в них отчаянно нуждаемся", - заявила она агентству ДПА. К 2021-2035 году ожидается дефицит не менее 5000 медицинских работников в амбулаторном и стационарном уходе.

В настоящее время больницы и учреждения ухода в Саксонии борются с крайней нехваткой персонала, проблема, которая, скорее всего, усугубится с возрастанием населения - сейчас один из четырех жителей старше 65 лет. "В ближайшие годы число людей старше 65 лет будет расти. Мы стареем", - заявила министр. Этот рост числа пожилых людей усугубляет дефицит квалифицированной рабочей силы, особенно в медицинском уходе и уходе за больными.

Необходим комплекс мер

По данным министерства социальных дел и здравоохранения, более 74 000 человек работают в учреждениях ухода в Саксонии. "Для борьбы с нехваткой персонала необходим полный пакет мер", - сказал представитель министерства. В том числе справедливая оплата, которая в основном была достигнута путем коллективных переговоров с сентября 2022 года. Баланс работы и семейной жизни также является проблемой для многих медицинских работников: "В этом вопросе работодатели должны играть активную роль".

Земля поддерживает обучение уходу, например, через консультационный центр. Его цель - предотвратить отсев с курсов ухода. Также планируется рекламная кампания для социальных профессий, чтобы привлечь людей к уходу. Цифровизация также является ключевым фактором повышения привлекательности профессии.

Увеличивается число районов и независимых городов в Саксонии, вводящих специальную службу для необходимых квалифицированных работников. Например, в августе в Свободном государстве был открыт десятый "Центр приема" в Циттау. По данным Саксонского центра по обеспечению квалифицированной рабочей силы и хорошей работы (ЗЕФАС), такие центры являются важными точками контакта tanto для новых прибывших, как и для работодателей для профессиональной интеграции.

Пilot-проект по обучению иностранных медицинских работников начался этой весной в муниципальной больнице в Гёрлице. По их собственным данным, больница в настоящее время нанимает людей из 27 стран. Одной из проблем с квалифицированными работниками из-за границы является признание иностранных квалификаций. Например, в ТУ Дрездене ведется проект, помогающий медицинским работникам из-за границы преодолеть возможные пробелы в их образовании.

Острая необходимость в иностранных медицинских работниках становится очевидной, поскольку Саксония сталкивается с серьезным кризисом в уходе за своим стареющим населением. При ожидаемом дефиците не менее 5000 медицинских работников в течение следующего десятилетия кризис в амбулаторном и стационарном уходе, скорее всего, усугубится.

Кризис в инфраструктуре здравоохранения и персонале становится все более тревожным, поскольку Саксония сталкивается с крайней нехваткой персонала, особенно в медицинском уходе и уходе за больными, из-за быстрого старения населения.

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