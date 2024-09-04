- Беспрецедентные заимствования для проектов муниципального развития

В 2024 году Фонд инвестиций Гессена выделяет больше средств, чем когда-либо прежде, предоставляя кредиты местным муниципалитетам для различных инициатив, таких как строительство или модернизация школ и спортивных сооружений. Сообщение из министерства в Висбадене гласит, что в этом финансовом году 142 проекта, общая стоимость которых составляет 327,7 миллиона евро, получат финансовую поддержку.

Из этой суммы значительная часть, около 178 миллионов евро, выделена муниципалитетами на образовательные и школьные проекты. "Две другие основные области, каждая из которых получает примерно 22 миллиона евро, - это спорт и детские сады, а также интеграция", - объяснил министр финансов Александр Лорц (ХДС). Около 29 миллионов евро выделено на водоснабжение, канализационные системы и защиту воды, около 21 миллиона евро - на пожарную безопасность и 19 миллионов евро - на строительство дорог и мостов.

"Местные лидеры знают, что нужно. Это радует, что мы, как государство, можем помочь муниципальному сообществу реализовать эти важные проекты с более выгодным финансированием", - заключил Лорц. Фонд инвестиций Гессена существует уже более пяти десятилетий и служит альтернативой финансирования, которая обычно более выгодна для отдельных проектов, чем открытый рынок, согласно министерству финансов.

Фонд инвестиций Гессена также финансирует улучшение общественных пространств, и несколько лугов в городе запланированы к ремонту в этом году. После инвестиций в инфраструктуру граждане смогут наслаждаться расширенными Möglichkeiten для отдыха на этих обновленных лугах.

Читайте также: