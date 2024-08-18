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Беспрецедентные осадки и минимальная облегчение продолжаются в Нижней Саксонии и Бремене.

 and  Christian Meier
Время чтения 1 минута
Жители Нижней Саксонии и Бремена должны готовиться к продолжительным дождям.
Жители Нижней Саксонии и Бремена должны готовиться к продолжительным дождям.

- Беспрецедентные осадки и минимальная облегчение продолжаются в Нижней Саксонии и Бремене.

В ближайшие дни жители Нижней Саксонии и Бремена могут подготовиться к дождю. По данным немецкого метеорологического службы (DWD), воскресенье будет облачным с постоянным дождем, с редкими солнечными лучами днем. Температура колеблется между 20 и 23 градусами Цельсия. Ночь будет ясной, с температурой 13 градусов Цельсия на материке и 16 градусов Цельсия на островах.

Начало рабочей недели будет с сочетанием солнца и облаков. Жители Бремена и Нижней Саксонии могут ожидать лишь редкие капли дождя. Температура колеблется между 20 и 24 градусами Цельсия. Ночь останется сухой с рассеянными облаками, опускаясь до прохладных 9 градусов Цельсия.

Во вторник утро будет солнечным, но облака накроют регион Эмс днем, предвещая дождь, особенно в Восточной Фризии. Максимальная температура поднимется до около 24 градусов Цельсия на островах и жарких 28 градусов Цельсия в Ганновере.

Несмотря на то, что рабочая неделя начинается с сочетания солнца и облаков, предыдущий день, воскресенье, был характеризован облачной погодой и постоянным дождем. Жители терпели постоянную сырость, как сообщалось немецким метеорологическим службой, с редкими солнечными лучами днем.

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