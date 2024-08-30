- Беспрецедентные ливни, сильные дожди и палящая жара - лето в Баварии

Этим летом в Свободном государстве было столь же влажно, сколь и жарко. Как заявили эксперты немецкого метеорологического Dienst (DWD), прошлым летом в Баварии было непредсказуемо. В итоге, лето похвасталось средней температурой 18,9 градусов, что делает его "одним из самых теплых с 1881 года". Эта цифра на 3,1 градуса превышает обычную долгосрочную среднюю за период 1961-1990 годов, которую ученые используют для оценки долгосрочных изменений климата.

В целом, Свободное государство получило больше всего осадков среди всех федеральных земель с июня по август. Общий объем осадков составил 303 литра на квадратный метр в этот период, что примерно на 11 литров меньше, чем среднестатистическое значение. Однако распределение осадков было неравномерным. По словам метеорологов, "большая часть осадков выпала в Альпах, где в некоторых районах выпало более 600 литров на квадратный метр". Сильные дожди в начале лета в южной Германии также привели к разрушительным наводнениям в нескольких районах вдоль рек.

Август выдался особенно жарким, как сообщил DWD, с предварительной средней температурой 20,2 градуса, что на более чем четыре градуса выше сравнительного значения. Следовательно, 2024 год войдет в число самых жарких августа в Свободном государстве. "Первые позиции по-прежнему занимают 2003 год с 21,2 градуса и 2015 год с 20,2 градуса".

Необычные осадки в течение лета привели к сильным дождям в некоторых районах, что привело к разрушительным наводнениям в нескольких районах вдоль рек. Несмотря на то, что Свободное государство получило больше всего осадков среди всех федеральных земель, общий объем осадков все еще был ниже среднего значения, что указывает на неравномерное распределение осадков.

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