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Беспрецедентный сувенир Шохей Отани 50-50 доступен для торгов <unk> по цене $4,5 млн.

 and  Max Becker
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Игрок по бейсболу Оhtaниo Shohei из Доджерc последовал второму 50-50 сезону МЛБ.
Игрок по бейсболу Оhtaниo Shohei из Доджерc последовал второму 50-50 сезону МЛБ.

Беспрецедентный сувенир Шохей Отани 50-50 доступен для торгов <unk> по цене $4,5 млн.

19 сентября выдающийся игрок Лос-Анджелес Доджерс установил новый рекорд, отправив 50-й хоум-ран в сезоне и украдя 50-ю базу в напряженной игре против Майами Марлинс. Это был его первый три-хомерный матч и матч с 10 RBI, что стало значительным достижением в его карьере.

Доджерс легко обыграли Майами в матче, победив 20-4, и обеспечили себе место в плей-офф - впервые для Охтани в его плей-офф-пути, так как он не смог пробиться в предыдущие шесть лет с Лос-Анджелес Эйнджелс.

Мяч, использованный в игре, сейчас выставлен на аукцион, с начальной ставкой в $500,000. Однако энтузиасты-коллекционеры могут приобрести его в частном порядке за астрономические $4,5 миллиона.

Аукцион начнется 27 сентября в полдень по восточному времени и завершится 16 октября. Любые потенциальные частные покупатели мяча должны заплатить $4,5 миллиона до 9 октября в 22:00 по восточному времени, после чего он будет доступен только на аукционе.

Если этот мяч будет продан по частной цене, он побьет предыдущий рекорд в $3,005 миллиона, установленный за мяч с 70-м хоум-раном Марка МакГвайра в январе 1999 года.

По словам аукционистов Goldin, этот мяч является "идеальным дополнением к любой коллекции игровых сувениров" и имеет "черные потертости и поверхностные повреждения по всей белой кожаной поверхности".

В описании аукциона Goldin заявили, "Достижение Охтани не только свидетельствует о его мастерстве на домашней арене, но и о его международной славе, которая преодолевает границы и языки".

Они добавили, "Достижение Охтани не принадлежит ему одному; это глобальное явление".

Кен Голдин, основатель и CEO Goldin, сказал ESPN, что это был "одна из самых легких сделок, которые мы когда-либо заключали".

"Охтани ударил 50 хоум-ранов в четверг, а в пятницу мы получили звонок от него, он связался с Goldin через социальные сети, отправил охранника в Майами в понедельник с представителем Goldin, встретился с ним и вернулся в понедельник", - вспоминает Голдин.

Двукратный MVP Американской лиги Охтани является единственным членом престижного клуба 50-50, хотя некоторые фанаты надеются, что он сможет довести это до 60-60.

Менеджер Доджерс Дэйв Робертс назвал это достижение "очень нереалистичным", но с Охтани "все возможно".

"Но это определенно очень нереалистично. Это просто, черт возьми, феноменальный сезон", - сказал Робертс на пресс-конференции перед матчем.

С тех пор Охтани довел свой счет до 53 хоум-ранов и 56 украденных баз, осталось всего четыре игры в регулярном сезоне.

Наиболее близко к отметке 50-50 подобрался Рональд Акунья-младший из Атланты Брэйвз, который украл 73 базы и выбил 41 хоум-ран в 2023 году, и Алекс Родригес, который выбил 42 хоум-рана и украл 46 баз в 1998 году, когда играл за Сиэтл Маринерс.

Успехи Доджерс на поле, возглавляемые впечатляющим сезоном Охтани с 50 хоум-ранами и 50 украденными базами, вызвали волнение в сообществе спорта. Это беспрецедентное достижение вывело Охтани на мировую спортивную арену.

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