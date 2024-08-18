- Беспорядки на пропалестинском митинге <unk> пострадавшие

В Берлине на митинге в поддержку Палестины около десяти сотрудников правопорядка получили ранения, как сообщается в официальных заявлениях. Протестующие бросали в них около 30-40 наполненных водой бутылок и яйца, а также камни, заявил представитель полиции. Также пострадали контрпротестующие, в результате чего одна женщина получила травму головы. Один из демонстрантов получил травму в своей же группе, когда был поражен камнем в шею.

Примерно 250 человек собрались на площади Морitzplatz в Берлине-Кройцберге в субботу вечером, и митинг вырос до примерно 1000 участников. Полиция сообщает о широком использовании пропалестинских и оскорбительных лозунгов, а также о преследовании команды СМИ.

Послемитинговые инциденты

Было задействовано более 400 офицеров, которые неоднократно вмешивались. Организатору мероприятия было рекомендовано предотвратить правонарушения, и рассматривалась возможность роспуска собрания из-за многочисленных правонарушений. Мероприятие было завершено организатором примерно в 7 часов вечера.

Однако некоторые протестующие отказались уходить и продолжали скандировать пропалестинские и оскорбительные лозунги, а также лозунги палестинской радикальной группировки ХАМАС. Некоторые участники бросали бутылки и флагштоки в сотрудников полиции.

Позже полиция сообщила, что были временно задержаны 24 человека, и возбуждено 31 уголовное дело, в том числе по обвинению в нападении, нападении на сотрудников полиции, грубом нарушении общественного порядка и оскорбительных высказываниях.

Несмотря на усилия организатора по прекращению митинга, группа протестующих была намеренно исключена из распоряжения о роспуске, решив остаться и эскалировать ситуацию дальнейшими протестами и насилием. В результате эти individuals столкнулись с последствиями своих действий, в том числе с арестами и возбуждением уголовных дел.

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