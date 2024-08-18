Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиНе включается

Беспорядки на пропалестинском митинге <unk> пострадавшие

 and  Ksenia Johnson
Время чтения 1 минута
Сотрудники правоохранительных органов получили травмы во время митинга в поддержку Палестины
Сотрудники правоохранительных органов получили травмы во время митинга в поддержку Палестины

- Беспорядки на пропалестинском митинге <unk> пострадавшие

В Берлине на митинге в поддержку Палестины около десяти сотрудников правопорядка получили ранения, как сообщается в официальных заявлениях. Протестующие бросали в них около 30-40 наполненных водой бутылок и яйца, а также камни, заявил представитель полиции. Также пострадали контрпротестующие, в результате чего одна женщина получила травму головы. Один из демонстрантов получил травму в своей же группе, когда был поражен камнем в шею.

Примерно 250 человек собрались на площади Морitzplatz в Берлине-Кройцберге в субботу вечером, и митинг вырос до примерно 1000 участников. Полиция сообщает о широком использовании пропалестинских и оскорбительных лозунгов, а также о преследовании команды СМИ.

Послемитинговые инциденты

Было задействовано более 400 офицеров, которые неоднократно вмешивались. Организатору мероприятия было рекомендовано предотвратить правонарушения, и рассматривалась возможность роспуска собрания из-за многочисленных правонарушений. Мероприятие было завершено организатором примерно в 7 часов вечера.

Однако некоторые протестующие отказались уходить и продолжали скандировать пропалестинские и оскорбительные лозунги, а также лозунги палестинской радикальной группировки ХАМАС. Некоторые участники бросали бутылки и флагштоки в сотрудников полиции.

Позже полиция сообщила, что были временно задержаны 24 человека, и возбуждено 31 уголовное дело, в том числе по обвинению в нападении, нападении на сотрудников полиции, грубом нарушении общественного порядка и оскорбительных высказываниях.

Несмотря на усилия организатора по прекращению митинга, группа протестующих была намеренно исключена из распоряжения о роспуске, решив остаться и эскалировать ситуацию дальнейшими протестами и насилием. В результате эти individuals столкнулись с последствиями своих действий, в том числе с арестами и возбуждением уголовных дел.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Люди погибли после выброса на скользкую дорогу.
Федеральные земли Германии

Люди погибли после выброса на скользкую дорогу.

Тридцативосьмилетний individal попал в тяжелую аварию на шоссе А81, потеряв управление при обгоне на мокром покрытии. Несмотря на героические efforts медиков стабилизировать его состояние, мужчина скончался от полученных травм.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Гром получает искренние, заключительные приветствия
Федеральные земли Германии

Гром получает искренние, заключительные приветствия

- Гром получает искренние, заключительные приветствия Команда Берлин Стром завершила свой сезон в ЕЛФ (Европейской лиге футбола) разгромным поражением. С результатом 14-47 (7-33) они уступили Рейн Флеймз на стадионе Duisburger Schauinsland-Reisen-Arena. Местная команда к перерыву имела преимущество в 26 очков, что подчеркивало растущую неравномерность конкурентоспособности в ЕЛФ. Обе команды не

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
КСЧ Тренер Кристиан Эйхнер Переживает Удовлетворение
Федеральные земли Германии

Карлсрухерский СК без усилий завоевал титул в своем выезде в Лотте.

КСК продолжает свою безпроигрышную серию, проходит во второй раунд Кубка, оставляя команду из Регионаллиги Лотте без шансов.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно

Последние

Люди погибли после выброса на скользкую дорогу.
Федеральные земли Германии

Люди погибли после выброса на скользкую дорогу.

Тридцативосьмилетний individal попал в тяжелую аварию на шоссе А81, потеряв управление при обгоне на мокром покрытии. Несмотря на героические efforts медиков стабилизировать его состояние, мужчина скончался от полученных травм.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
США твердо стоят на соглашении о перемирии: Госсекретарь подчеркивает важность диалога на Ближнем Востоке.
Главные темы

США твердо стоят на соглашении о перемирии: Госсекретарь подчеркивает важность диалога на Ближнем Востоке.

После недавних дискуссий о перемирии и освобождении пленников в секторе Газа госсекретарь США Antony Blinken возобновил дипломатические переговоры в Ближневосточном регионе. Blinken прибыл в Тель-Авив в воскресенье, что стало его ninth визитом в район с момента начала столкновений в Газе больше...

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Ведущей этого шоу была Каролин Кёбекус
Общество

В неожиданном смене ARD временно прекращает вечернее вещание, передавая бразды правления молодому поколению.

Неожиданное изменение программы в начале: После "Tagesschau" дети высказывают свои проблемы и заботы в воскресенье. Ведущей программы была известная молодая мать.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Во втором раунде Бундеслиги одинокий игрок первой команды в итоге не выходит на поле.
Спорт

Во втором раунде Бундеслиги одинокий игрок первой команды в итоге не выходит на поле.

- Во втором раунде Бундеслиги одинокий игрок первой команды в итоге не выходит на поле. Первый раунд Кубка Германии: Бохум выбывает, а другие клубы продолжают борьбу Бохум стал первым клубом Бундеслиги, вылетевшим из Кубка Германии уже на первом этапе, уступив 0:1 (0:0) клубу 2-й Бундеслиги SSV Jahn Регенсбург,

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно