Беспорядки и беспорядки на Открытом чемпионате США расстроили профессионалов тенниса

Теннисисты проводят серьезные часы на US Open, часто работая за полночь. Мало кто из зрителей может угнаться за их темпом, так как здоровье спортсменов страдает. Нагрузка значительна, особенно учитывая непредсказуемость спорта. Александр Зверев носит спорный титул.

Итальянский игрок Янник Синнер наслаждался волнующей атмосферой Нью-Йорка. В полночь его приветствовали фанаты под прожекторами на стадионе Артура Эша за выход в четвертьфинал US Open. "Это потрясающе", - воскликнул он. Ночная энергия в крупнейшем теннисном мире - это что-то особенное. Но это может быть и очень разным. Когда недавно китайская олимпийка Чжэн Цинвэнь закончила последнюю женскую игру на US Open в 2:15 ночи, в трибунах осталось всего несколько фанатов.

Теннисное сообщество уже давно обсуждает нелогичные и вредные последствия, казалось бы, бесконечных ночных смен. Организаторы Нью-Йорка надеялись решить эту проблему с помощью нового правила. Но Александр Зверев также закончил свой матч третьего раунда после 2 часов ночи, что стало вторым самым поздним окончанием в истории US Open. Бывшие игроки и профсоюз игроков обеспокоены.

"Расписание тенниса - полный беспорядок", - ворчал недавно вышедший на пенсию британский игрок Энди Маррей. "Стыдно видеть матчи, которые длятся до 2, 3 или 4 часов ночи". Он закончил свою критику призывом к профессиональным организациям и организаторам Большого шлема: "Решите это".

Нераспределенное новое правило

В этом году организаторы US Open ввели новую политику времени. Если матч не начался к 23:15 местного времени из-за предыдущей игры, его можно перенести на другой корт. "Я думаю, это хорошее начало", - сказал американский звезда Коко Гауфф, которая ранее жаловалась на поздние матчи: "Я считаю, это определенно не здорово, и это несправедливо для тех, кто должен играть так поздно, потому что это нарушает их расписание".

Но в Нью-Йорке это новое правило еще не применялось - матч третьего раунда Арины Сабаленки начался после полуночи в 00:07 по ее просьбе сыграть на стадионе Артура Эша вместо меньшего арены. "Решения должны приниматься раньше о том, когда корты меняются. Нужно больше предсказуемости, когда профи играют", - сказал Ромен Розенберг из профсоюза игроков PTPA.

По данным PTPA, количество ночных матчей на Больших шлемах удвоилось с 2018 года. Риск травмы игрока во время позднего матча на 25% выше. "Здоровье игроков должно быть важнее", - требует Розенберг. "Неудивительно, что игроки снимаются с турниров, устают и травмируются. Физическая и умственная усталость реальны".

Зверев в самом позднем матче

Когда профи в Нью-Йорке играют до 2 часов ночи, они обычно ложатся спать только в 5 часов утра после процедур, выступлений в СМИ и поездки в Манхэттен. Но может быть и позже. На этом году Ролан Гаррос пятисетовый матч между Новаком Джоковичем продолжался до 3:07 ночи. Самый поздний матч в истории тенниса был между Ллейтоном Хьюиттом и Маркосом Багдатисом, который продолжался до 4:34 ночи в финалеAustralian Open 2008 года. Александр Зверев участвовал в самом позднем матче когда-либо, продолжавшемся до 4:55 ночи, в Акапулько, Мексика.

"Мне больше не нужны рекорды", - шутливо сказал хозяин Гамбурга после своей ночной смены на US Open.

Организаторы argue что уже сложно для зрителей в Нью-Йорке добраться до места в восточном Куинсе к 19:00 из-за работы. Ночная сессия начинается с двух матчей, начатых на двух кортах. US Open гордится тем, что обеспечивает равенство полов в расписании, в отличие от Ролан Гаррос. "Это часть очарования", - сказал Лью Шерр, CEO организационного USTA. "Это то, что любят наши фанаты", - добавил он, имея в виду Нью-Йорк. "Это город, который никогда не спит". Даже во время тенниса.





