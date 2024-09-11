Беспокойство по поводу родства: чемпион по футболу обвиняет Китай в вымогательстве

После ареста Джун-Хо Сона в Китае по обвинению в подтасовке результатов матчей, что привело к пожизненной дисквалификации в футболе, южнокорейский игрок выдвинул серьезные обвинения. Он утверждает, что китайские власти использовали принудительные методы, вынудив его признаться из-за опасений за безопасность своей семьи.

В мае прошлого года Сона взяли под стражу в Китае, Китайская футбольная ассоциация (КФА) обвинила его в подтасовке результатов матчей и взяточничестве. В то время он был членом Шаньдун Тайшань в Китайской суперлиге. Недавно, вместе с 42 другими, Сону было выдано пожизненное исключение за подозрение в ставках на спорт и подтасовке результатов матчей в китайском футболе.

На эмоциональной пресс-конференции Сон описал свой арест как внезапный шок. Он заявил, что китайская полиция выдвинула против него абсурдные обвинения. "Они угрожали посадить мою жену в тюрьму и содержать там вместе со мной, если я не признаюсь в обвинении", - признался он.

Признание под давлением?

"Я невиновен", - заявил Сон, но признал, что его признание было вынужденным из-за страха за близких.

Его агент предполагает, что Сон может избежать последствий от ФИФА, учитывая, что Китай еще не предоставил доказательств вины. ФИФА пока не прокомментировала этот вопрос. Под руководством президента Си Цзиньпина Пекин усилил efforts по борьбе с коррупцией в китайском спорте, особенно в футболе, и уже приговорил к тюремному заключению нескольких видных спортивных фигур.

С тех пор Сон вернулся в Южную Корею и сейчас играет за Сувон в первом дивизионе. Он принял участие в трех матчах сборной Южной Кореи на чемпионате мира 2022 года.

Несмотря на его заявления об невиновности, принудительные методы, использованные китайскими властями, привели к признанию Сона в обвинении в подтасовке результатов матчей, что потенциально угрожало безопасности его семьи в Китае. Обвинения против Сона и его последующее признание вызвали обеспокоенность методами китайских властей в борьбе с подтасовкой результатов матчей и коррупцией в футболе, учитывая важную роль Китая в мировом спорте.

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