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Федеральные земли ГерманииНовостиКрупный рогатый скот

Беспокойство и беспокойство из-за потерявшихся овец в Маркгрунгене.

Несмотря на то, что 'Гoclastic Shepherd's Run' насчитывает всего 300 шагов, он остается главным аттракционом во время празднества на родине в Markgröningen. Однако в этом году фестиваль может свидетельствовать о смене фокуса дискуссии в секторе ржи.

 and  Yaroslav Smith
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- Беспокойство и беспокойство из-за потерявшихся овец в Маркгрунгене.

Влажный и полный брызг, как и в прошлые годы, "Исторический бег пастуха" в Маркгрёнингене не состоится в этот раз. Вместо этого метеорологи предсказывают знойную погоду, когда первые бегуны босиком пересекут поле с жнивьем, чтобы достичь финиша. К сожалению, пастухи в Маркгрёнингене также беспокоятся о заболевании скота, в частности, о болезни синих языков, что вызвало достаточно тревоги, чтобы отменить традиционные испытания пастушьих собак, которые обычно знаменуют начало сезона отпусков.

Болезнь синих языков в основном поражает овец и крупный рогатый скот. Она передается через определенных кусающих комаров, называемых гнусами, а не напрямую от овцы к овце. Люди и другие животные не могут заразиться болезнью через передачу. Недавно авторизованная вакцина обеспечивает сильную защиту от тяжелых форм заболевания.

По словам Анетты Вольфарт, директора ассоциации государственной овцеводческой селекции, многие фермеры в отрасли сейчас балансируют на грани краха. Для многих это вопрос выживания, предупреждает она.

Как обычно, спринт через поле с жнивьем

Пастуший забег, цель которого заменить "Королевскую пару" Надин Мецгер и Михаэль Альмендингер, все еще состоится. Бег босиком через поле с жнивьем является обязательным требованием для тех, кто хочет стать королем и королевой пастухов. Участвовать могут только пастухи или те, кто родом из пастушьих семей. Король и королева пастухов получат в награду спонсированную овцу от ассоциации государственной овцеводческой селекции. Спринт служит кульминацией парада и многодневного народного фестиваля.

Спринт состоится в 2:00, отмечая предпоследний день парада, который всегда начинается в пятницу и заканчивается в понедельник. В свете своего летнего тура Министр-президент Баден-Вюртемберга Винфрид Креtschmann и Федеральный министр сельского хозяйства Цем Оzdemir (оба "Зеленые") объявили о своем визите (прибытие в 1:15).

Как заявляют организаторы, Маркгрёнингенский пастуший бег является одним из старейших региональных фестивалей в южной Германии и входит в культурное наследие ЮНЕСКО. Традиция существует веками, где пастух должен обогнать убегающую овцу.

Несмотря на отмену испытаний пастушьих собак из-за болезни синих языков, поражающей овец и крупный рогатый скот в Маркгрёнингене, организация решает продолжить пастуший забег. Участвовать могут только пастухи или те, кто родом из пастушьих семей, которые будут бежать босиком через поле, соревнуясь за звание короля или королевы пастухов, в награду за спонсированную овцу.

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