Беспокоенный ребенок Адееми из BVB выразил обеспокоенность по поводу праздничного поведения DFB: это должно быть рутиной

После блестящего выступления в матчах U21, нападающий «Боруссии Дортмунд» Karim Adeyemi поставил перед собой высокие цели. После того, как он забил пять голов в победах над Эстонией и Израилем, 22-летний футболист выразил удовлетворение, сказав: "Я добился того, чего хотел - внести вклад в победы команды и поднять свою уверенность, забивая голы или делая передачи. Я это сделал, и я очень доволен".

Теперь Adeyemi возвращается в Дортмунд с возросшей самоуверенностью, забив два гола против Израиля и три в Таллинне. Тренер Антонио Ди Салово предвкушает дальнейший рост формы игрока, отметив: "Цель состояла в том, чтобы повысить его уверенность в себе. В конечном итоге, ему нужно поднять планку в клубе". Хотя он сделал один ассист в трех матчах клуба в этом сезоне, Adeyemi не оправдал ожиданий в прошлом сезоне, забив всего пять голов и сделав два ассиста в 34 матчах.

Ранее возникали вопросы о выступлении Adeyemi после его решения не играть за сборную U21 в ноябре 2023 года, когда он не был выбран тренером сборной Юлианом Нагельсманном. Он подвергся критике за это решение.

Победа над Болгарией гарантирует квалификацию на чемпионат Европы

Теперь все в прошлом. Adeyemi настроен показать свой талант в Дортмунде и вернуться в состав сборной A. Ди Салово выразил уверенность, сказав, что не волнуется из-за того, что Adeyemi может играть под руководством Нагельсманна, а не под его руководством.

С двумя подряд голевыми сериями сборная U21 уверенно движется к финалу чемпионата Европы, который состоится в Словакии следующим летом. Ди Салово похвалил команду за offensive aggression, сказав: "Команда была голодна до голов. Это просто хороший знак". Самая высокая победа в истории сборной Германии U21 - 11:0 против Сан-Марино в 2009 году, но команда добилась впечатляющей победы 10:1 над Эстонией.

Ник Вольтемаде из Штутгарта и Николо Тресольди из Ганновера 96, а также несколько других игроков внесли свой вклад в рекордный счет, всего 10 разных авторов голов. Голы Adeyemi не были единственным ярким моментом, Ди Салово признал: "Мы можем насладиться этой победой, учитывая голы, которые мы забили. Но мы уже смотрим вперед. Наша цель - победить Болгарию 11 октября в Регенсбурге".

Победа над Болгарией гарантирует команде место в финале чемпионата Европы, а ничья с Польшей, запланированная на четыре дня позже, все еще будет достаточно. Если немецкая команда неожиданно не выиграет группу, у них все еще есть реальный шанс занять одно из трех призовых мест, которые также дают право на участие в чемпионате Европы.

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