Беспокоенный бывший менеджер Розен борется с предполагаемым "конфликтом" TSG

В ТSG 1899 Hoffenheim разразился скандал после ухода Александра Розена. Две ультрагруппы выразили протест клубу, заявляя о "войне" против него. По мере приближения выборов президента tension нарастает, и Розен, занимавший пост спортивного директора на протяжении многих лет, впервые нарушил молчание.

После своего вынужденного ухода из ТSG 1899 Hoffenheim Розен выразил благодарность своему меценату Диетмару Хоппу. 45-летний бывший менеджер сожалеет, что не смог поблагодарить своих многочисленных коллег при уходе.

В заявлении для немецкого агентства печати Розен похвалил Хоппа за его исключительное доверие, назначив его спортивным директором клуба Бундеслиги в возрасте всего 33 лет.

За несколько недель до начала сезона Бундеслиги ТSG инициировала смену руководства и рассталась со спортивным директором Розеном. По данным источников, акционеры футбольных операций GmbH, в том числе Хопп, единогласно проголосовали за отзыв Розена с поста.

Симони Энгельгардт, представляющая основного акционера в качестве временного председателя зарегистрированной ассоциации, сослалась на долгосрочное планирование. Влияние Хоппа и его окружения все еще считается значительным в ТSG.

Нарастающее tension перед выборами президента

Разногласия между клубом и фанатской сценой из-за увольнения Розена привели к эскалации tension. Две ультрагруппы объявили войну клубу и отказались от любых переговоров. На матче Бундеслиги против Holstein Kiel фанаты и их ультрагруппы протестовали против политики клуба и отозвали свою поддержку команды.

Несмотря на свои опасения по поводу текущей ситуации, Розен желает только лучшего тренеру Пеллегрино Матараццо, команде и всем преданным сотрудникам, которые столкнутся с предстоящими вызовами. Розен работает в ТSG с 2010 года и занимал пост спортивного директора в течение года.

На предстоящем собрании членов ТSG в понедельник будет избран новый президент. Единственным подтвержденным кандидатом является мэр Синсхайма Йорг Альбрехт. Однако ходят слухи, что человек из ультрасцены также рассматривает возможность баллотироваться на эту должность.

В ответ на увольнение Розена из 1899 Hoffenheim две ультрагруппы объявили войну клубу, пообещав отказаться от любых переговоров. Несмотря на tension, Розен все равно желает лучшего тренеру Матараццо, команде и всем преданным сотрудникам клуба, где он работал с 2010 года и занимал пост спортивного директора в течение года.

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